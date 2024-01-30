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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, geleneksel Muhtarlar Buluşması toplantısında Süleymanpaşa'da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talepleri masaya yatırıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu
30.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:40
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, geleneksel Muhtarlar Buluşması toplantısında Süleymanpaşa'da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

5 yıldan bu yana geleneksel hale gelen Süleymanpaşa Belediyesi Muhtarlar Buluşması, Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ın ev sahipliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Paşa Kafe'de gerçekleştirildi. Başkan Uzunlar, Süleymanpaşa'da görev yapan mahalle muhtarlarını kahvaltıda ağırladı.

Muhtarların talepleri masaya yatırıldı

Toplantıda Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük, Şahin Umur ve Sabri Çınar ile birlikte Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın ve ilgili birim müdürleri de yer alırken Başkan Uzunlar, mahalle muhtarlarına hitap ederek 5 yıllık süreçte gerçekleştirilen ve halihazırda süren çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Uzunlar, daha sonra sözü muhtarlara bırakarak talep ve beklentiler, mahallelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından bir değerlendirmede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar, "Muhtarlar Buluşması programımız kapsamında, şehrimizin değerli muhtarlarını ağırladık. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki Paşa Kafe'de başkan yardımcılarımızla birlikte bir araya geldiğimiz muhtarlarımızın talep ve beklentilerini değerlendirerek, ilçemiz genelinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdik, yeni başlayacak projelerimize ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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