Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yeni seçilen Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

09.04.2024 13:12  Güncelleme: 13:17
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı. Meclis toplantısı yeni seçilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis salonundaki toplantıya 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Nallar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda, gündem maddeleri okunurken, Başkan Nallar, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni dönemin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, hep birlikte ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

Meclis üyeleri de Nallar'a yeni görevinde başarı diledi. Meclis komisyonlarının da belirlendiği, meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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