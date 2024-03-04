Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 'İklim Dostu Kentler İstiyoruz' imza kampanyasını destek verdi

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 'İklim Dostu Kentler İstiyoruz' imza kampanyasını destek vererek, '2030'da ara hedef, 2050'de net sıfır' sözü verdi.

Genç iklim aktivistleri tarafından iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı en savunmasız ülkelerden biri olan Türkiye'de, 'İklim Dostu Kentler İstiyoruz' talebiyle change.org adresinde imza kampanyası başlatıldı. Genç İklim Aktivistleri Baran Örnek ve Nil Ormanlı, Tepebaşı İklim Sözcüleri ile birlikte Başkan Ataç'ı ziyaret ederek kendisine kampanyayı imzalattı.

İklim kriziyle mücadele konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan buluşmada Ataç, Tepebaşı Belediyesi tarafından bu alanda hayata geçirilen projeleri gençlere anlattı. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Bu iklim krizi Tepebaşı Belediye'mizin 2010'dan beri takip ettiği bir konu. Çünkü dünyada bugün en büyük tehlikelerden biri bu iklim krizi. Bunu bir anda değiştirmek kolay iş değil ama bazı önlemleri de almamız gerekiyor. Ben iklim dostu kentler için ilk imzamı zaten 2010 yılında atmıştım. Ben buradan bütün Eskişehir halkına ve Türkiye'ye seslenmek isterim. Bu işin şakası yok. Herkes bu konuda elinden gelen önlemlerini alsın ve destek versin ki daha yaşanılabilir Türkiye'de birlikte ömrümüzü geçirelim."

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) kapsamında 2030 yılına kadar CO2 emisyonunu yüzde 40 azaltma hedefinin, 2050 yılına kadar da net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünün olduğu anımsattı.

Ataç konuşmasının ardından 'İklim Dostu Kentler İstiyoruz' pankartını imzalayıp, 2030'da ara hedef, 2050'de net sıfır sözü vererek kentlerin iklim krizindeki mücadelesine katkıda bulundu. İklim aktivistleri Örnek ve Ormanlı, Başkan Ataç'a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.