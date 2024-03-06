Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin Açılışı Yapılacak

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Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin açılış töreni, 10 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Yavrularımızın eğitim hayatlarına katkı vermeye, onların daha iyi noktalara gelebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Açılışımıza tüm Eskişehirlileri davet ediyorum" dedi.

Düzenlenecek eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin açılış töreni, 10 Mart Pazar günü saat 17.00'de yapılacak. Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, 9 derslik, 3 etüt salonu ve 1 tane çok amaçlı salon ile hizmet verecek. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenlenecek.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kentimize değer katan, çocuklarımıza katkı sunan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezimiz Eskişehir'e hayırlı olsun. Bu merkezlerin çoğaltılması amacıyla çalışmalarımız sürecek. Yavrularımızın eğitim hayatlarına katkı vermeye, onların daha iyi noktalara gelebilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Açılışımıza tüm Eskişehirlileri davet ediyorum" diye konuştu.