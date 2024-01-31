Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarını yerinde görüyor

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Tepebaşı Belediyesi Belde Evi sakinleri, belediye çalışmalarının tanıtıldığı hizmet turları ile merkezleri ve çalışmaları yerinde görüyor.

Hizmetlerin tanıtıldığı, belediye merkezlerinin gezilerek bilgilendirme yapılan turlara katılan Ahmet Bilek Deneyimli Kafe, Uluönder ve Şirintepe Belde Evi kursiyerleri, ilk olarak Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek kahraman askerlerimiz için dua etti. Ardından ise Melih Savaş Yaşam Köyü, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Gökkuşağı Kafeler, Özdilek Sanat Merkezi, Çamlıca Deneyimli Kafe ve 29 Ekim Gençlik Merkezi gibi merkezleri gezen kadınlar, verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kursiyerler, projelerden ve verilen hizmetlerden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.