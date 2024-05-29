Tepebaşı Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi\'nde Renkli Yılsonu Etkinliği

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Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi ve Prof. Dr. Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde eğitim alan çocuklar, düzenlenen yılsonu etkinliğinde birbirinden farklı gösteri yaparak renkli görüntüler oluşturdu.

23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe öğrencilerin velileri de katıldı. Etkinlikte çocuklar eğitmenleri eşliğinde marş ve şarkılarla dans gösterisi yaptı. 4 yaş oyun grubu çocukların birbirinden farklı yaptığı gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan veliler de çocuklarını ayakta alkışlarken Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR