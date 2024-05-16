Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde bin 400 öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde bin 400 öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri\'nde bin 400 öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen bahar dönemi eğitimlerine bin 400 öğrenci katılıyor. Eğitimler arasında Rusça, işaret dili, diksiyon gibi farklı branşlar yer alıyor.

16.05.2024 16:03  Güncelleme: 16:04
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Bahar dönemi eğitimlerinin sürdüğü Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde ücretsiz gerçekleşen 33 farklı branştaki eğitimler için kayıt yaptıran bin 400 öğrenci Rusça'dan işaret diline, diksiyondan bağlamaya kadar pek çok eğitim ile kendisini geliştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi her yıl binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen bahar dönemi programları 33 farklı branşta, bin 400 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Programlar çerçevesinde gençlere sanattan spora, yabancı dillerden hayal gücünü geliştirecek etkinliklere kadar pek çok eğitim olanağı sunuluyor.

Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen eğitimler

19 Mayıs Gençlik Merkezi ve 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen eğitimler arasında oluşturucu yazarlık, İngilizce speaking intermediate, gitar, bağlama, tango, Almanca A1, İngilizce A1, işaret dili, fitness, pilates, hit cardio, zumba, wing tzun, salsa, bachata, American English Advanced Master Class (C1-C2), İngilizce speaking (A1, A2, B1, B2), web yazılım, grafik tasarım, Rusça A1, resim, diksiyon, klasik gitar ve nefes eğitimi gibi branşlar yer alıyor.

Eğitimlere katılan gençler de Tepebaşı Belediyesi'ne ücretsiz olarak düzenlenen imkanlardan ve gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde bin 400 öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı - Son Dakika

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