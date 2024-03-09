Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele hedefiyle hayata geçirdiği 'Tepebaşı İklim Sözcüleri' programı kapsamında düzenlenen 'Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri' devam ediyor. Eğitimde, 'İklim Okuryazarlık ve Proje ve Eğitmenlik Becerileri' ele alınacak.

09.03.2024 17:40  Güncelleme: 18:57
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Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele hedefiyle hayata geçirdiği "Tepebaşı İklim Sözcüleri" programı kapsamında düzenlenen "Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri" devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tepebaşı İklim Sözcüleri" programı çerçevesinde, "Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri-3" düzenlenecek.

Eğitimde, "İklim Okuryazarlık ve Proje ve Eğitmenlik Becerileri" ele alınacak. 14-15 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek eğitim, WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Öznur Toper ve Nazan Bekiroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

Eğitimin ilk günü 'Proje Dönüşüm Oturumu' ve 'İklim Okuryazarlığı Oturumu' olmak üzere iki oturum olarak gerçekleşecek. İkinci gün ise Yetişkin Becerileri üzerine eğitim verilecek. Eğitim, 14 Mart Perşembe günü ve 15 Mart Cuma günü 10.00-16.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yapılacak.

Yetkililer, dışarıdan katılımın kontenjan ile sınırlı olduğunu belirterek, eğitime katılmak isteyenlerin afişte yer alan QR kod veya 'www.tinyurl.com/iklimakademi3' linki üzerinden başvuru formuna ulaşabileceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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