Tepebaşı Belediyesi'nden Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sokak iftarı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sokak iftarı

Tepebaşı Belediyesi\'nden Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde sokak iftarı

Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla Ertuğrulgazi Mahallesi'nde düzenlediği sokak iftarında, 6 bin vatandaş bir araya gelerek paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

30.03.2024 14:50  Güncelleme: 14:54
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Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla Ertuğrulgazi Mahallesi'nde düzenlediği sokak iftarında, 6 bin vatandaş bir araya gelerek paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yer alan Behiç Erkin Spor Kompleksinde düzenlenen sokak iftarında 6 bin vatandaş paylaşmanın ve bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da iftar programına katılan vatandaşlar ile selamlaşarak sohbet etti. İftar sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, "Ramazanınız hayırlı olsun. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Bugün yine çok kalabalık bir iftar sofrasında bir aradayız, bu bizi çok mutlu ediyor. Tepebaşı Belediyesi bu konuda son derece deneyimli ve bu işi çok iyi yapabilen bir belediye. İftar sofraları çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bizler iftar sofrasında hem dini vecibelerimizi yerine getiririz hem de dostlarımızla sosyalleşiriz. Şehrimizin birlik ve beraberliği de her zaman olduğu gibi artarak devam edecek. Bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sokak iftarı - Son Dakika

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