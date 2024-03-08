Tepebaşı Belediyesi, Yaşamkent Mahallesi\'nde pazar yerinde yer tahsisi kurası gerçekleştirdi

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Tepebaşı Belediyesi, Yaşamkent Mahallesi'nde pazar günleri kurulacak pazar yerinde bulunacak 67 satış tezgahı için yer tahsisi kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediye Meclisi tarafından, Yaşamkent Mahallesi 1576. Sokak üzerinde pazar günleri pazar yeri kurulmasına karar verildi. Belediye tarafından 22 Şubat - 04 Mart tarihleri arasında duyurulan başvuru sürecinin bitmesinin ardından kura çekimi noter huzurunda yapıldı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın da katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi.

"Buraya bir pazar kurulsun dileğim hep içimden geçerdi"

Kura çekiminde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Bizim merkeze en uzak mahallemizden biri. Oraya her ziyarete gittiğimde buraya bir pazar kurulsun dileğim hep içimden geçerdi. Çünkü otobüsle gidip gelmek zor oluyordu. Ama bu nihayet neticelendi. Ben oda başkanlarına teşekkür ederim anlayışları için. Başvuru yapan 627 kişi var. Kura sonucunda 67 kişi hak kazanacak. Pazara ilgi olursa o sayıyı da başkanlarla konuşup artırabiliriz. Çünkü vatandaşın ihtiyacı karşılansın, sizin de emeğiniz zayi olmasın. Ben çok teşekkür ederim anlayışınızdan dolayı. İşiniz rast gitsin" dedi. - ESKİŞEHİR