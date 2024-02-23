Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi\'nden \'3 Boyutlu Dijital Tasarım Atölyesi\'

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimciler için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Virtualogie Tasarım Düşüncesi iş birliği ile '3 Boyutlu Dijital Tasarım Atölyesi' gerçekleştirilecek.
Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, eğitim ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ve Virtualogie Tasarım Düşüncesi iş birliği ile '3 Boyutlu Dijital Tasarım Atölyesi' hayata geçirilecek.
Atölye yürütücülüğünü Virtualogie Kurucu Ortağı Barış Terzi'nin yapacağı atölye kapsamında katılımcıların, ürettikleri veya üretmeyi planladıkları ürünlerin dijital ortamdaki katı modellerini tasarlayabilmeleri için temel yöntemlerin paylaşılması amaçlanıyor. Atölye sürecinde açık kaynak kodlu ve ücretsiz bilgisayar programlarından yararlanma imkanı bulacak katılımcılar; üç bölümden oluşacak atölyenin ilk bölümünde 'Temel Modelleme Yöntemleri ve Katı Modellemenin Ürün Tasarımına Katkısı', ikinci bölümde de 'İlgili Program ile Temel Katı Modelleme Yöntemlerinin Uygulanması' anlatılacak. Üçüncü bölümde ise katılımcıların atölye yürütücüsünün danışmanlığında 3 boyutlu basit ürün tasarlaması istenecek.
Kontenjanın sınırlı olduğu atölye, 2 Mart Cumartesi günü 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sosyal Kuluçka Merkezi'nde düzenlenecek atölyeye, duyuru görselinde yer alan kare kod okutularak veya https://linktr.ee/tepebasisosyalkulucka bağlantısına tıklayarak, kayıt yaptırılabilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu atölye hakkında bilgi almak isteyenler, www.kulucka.tepebasi.bel.tr web adresinden ve @tepebasikulucka instagram hesabından ulaşabilecek.
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