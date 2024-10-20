Terme Çayı Islah Projesi Kapsamında Yeni Yaya Köprüsü Montajına Başlandı

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DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Terme ilçesinde yürütülen Terme Çayı ıslah projesi içerisinde yer alan çelik konstrüksiyonlu yaya köprüsünün montaj çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçeye kalıcı eserler kazandırıldığını söyledi.

Geçen yıllarda yaşanan sel felaketinin ardından yıkılan, Terme Çayı üzerinde bulunan yaya köprüsü çelik konstrüksiyonlu olarak yeniden yapılıyor. Samsun DSİ 7. Bölge müdürlüğü tarafından yürütülen Terme Çayı ıslah projesinin içerisinde yer alan çelik konstrüksiyonlu yaya köprüsünün temeli, geçen aylarda Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ile birlikte atılmıştı. Atılan temelin ardandan demonte olarak ilçeye getirilen çelik yapıların montajı başladı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul köprünün montajı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizin en çok mağdur olduğu konulardan biri olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketleri. Bu felaketlerin önüne geçebilmek için devletimiz bütün imkanları ile Terme'de çalışmalar yürüyor. Terme ilçe merkezimizde DSİ 7. bölge müdürlüğü tarafından yürütülen Terme Çayı Islah Projesi ilçemizdeki sel felaketi riskini azaltacak önemli projelerden biri. Bu proje dahilinde ilçe merkezimizdeki köprülerimiz de yenileniyor. Daha öncesinde sel felaketi sırasında yıkan yaya köprümüzün yerine çelik yapı elemanları kullanılarak akarsu yatağının içerisinde suyun akışını engelleyecek ayak bulunmadan yeni bir yaya köprüsü inşa ediliyor. Temel çalışmalarının ardından demonte olarak ilçemize getirilen çelik bağlantıların montajı başladı. Kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacak ve ilçemiz kalıcı bir eser kazacak" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kul Terme Çayı Islah Projesi ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Terme çayı ıslah projesi durmaksızın devam ediyor. 2025 yılında tamamlanması planlanan proje dahilinde dere yatağımız 50 metreden 80 metreye çıkarılırken yan seddeler fore kazık yöntemiyle oldukça sağlam ve yüksek şekilde yapılarak taşma seviyesi yüzde 35 arttırılıyor. Yoğun yağış dönemlerinde Terme Çayı'nın ilçe merkezimizde bulunan alanında meydana gelen sıkışma su taşkını sorunlarına neden oluyordu. Yapılan ıslah çalışması ile birlikte bu taşkın riskinin önemli ölçüde önüne geçilmiş olacak. Projenin 1. Etabı büyük oranda tamamlanırken ikinci etabında yer alan bölümün fore kazıkların yerleştirilmesi hızla devam ediyor." - SAMSUN