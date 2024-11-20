Tersakan Çayı'nda Kirlilik Protestosu - Son Dakika
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Yerel

Tersakan Çayı'nda Kirlilik Protestosu

Amasya'daki Tersakan Çayı'nda kirlilik artınca vatandaşlar burunlarını tutarak protesto etti.

20.11.2024 19:08
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Tersakan Çayı 'zehir' saçıyor

Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyunda üzen manzara

Vatandaşlar burunlarını kapatarak protesto etti

AMASYA - Amasya'da bulunan ve Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan 'Tersakan Çayı', artık zehir akıyor. Kirliliği köprü üstünde burunlarını kapatarak protesto eden Göllü Bağları Mahallesi sakinleri, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

Samsun'un Ladik ilçesinden doğup Amasya il merkezinde Yeşilırmak ile birleşen Tersakan Çayı'nda yağışların azalmasının etkisiyle su seviyesi tükenme noktasına geldi. Suluova bölgesinde çayı besleyen derelere aktarılan hayvansal atıklar, kanalizasyon ve fabrika atıklarının birikmesi kötü kokuya yol açtı.

"Bu suda yılan bile yaşamaz"

Çay yatağının Samsun Havza kısmının tertemizken, Suluova'dan Amasya il merkezine kadarki etabının kirlendiğini belirten Göllü Bağları Mahallesi sakinlerinden Ahmet Savaş, "Havza'da tertemiz olan su bu tarafa gelince berbat oluyor. Oradaki tesisler parayı kazanıyor. Atıkları atıyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Burnumuzu tutarak protesto ediyoruz. Balıktan vazgeçtik. Bu suda yılan bile yaşamaz" dedi.

Umutlar kış yağışlarında

Çocukluk yıllarında yüzüp suyunu içtikleri Tersakan Çayı'nın bu durumuna çok üzüldüğünü belirten Feridun Sevinç, "Şimdi ise kokudan kıyısında bile durulmuyor. Bir gün siyah akıyor. Ertesi gün gri akıyor" diye konuştu.

Evlerinin balkonlarına bile çıkamadıklarına değinen Recep Kayar da umutlarını kış döneminde yağışların artmasına bağladıklarını anlattı.

"Boğazköy mevkiine arıtma tesisi istiyoruz"

Su yüzeyindeki kirliliğin Suluova'dan itibaren Tersakan Çayı'nın il merkezinde Yeşilırmak ile birleştiği alana kadar görüldüğünü aktaran Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı ise 10 yıldan fazladır karşı karşıya kaldıkları kötü kokunun Bahçeleriçi ve 55 Evler Mahallelerinde yaşayanları da olumsuz etkilediğini vurguladı. Suluova ilçesindeki fabrika atıklarının ve hayvansal atıkların burada birikmesinin kirliliğe yol açan etkenlerden olduğunu öne süren Çınarcı, çözüm olarak Boğazköy mevkiinde bir arıtma tesisi yapılmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Amasya, Çevre, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tersakan Çayı'nda Kirlilik Protestosu - Son Dakika

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