TOBB Erzurum GGK İcra Komitesi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi, Nisan ayı olağan toplantısı, İsmail Suci başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO'da düzenlenen İl GGK İcra Komitesi toplantısında, Atatürk Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) girişimcilik dersi alan öğrencilere yönelik İİBF, ATA Teknokent ve GGK İcra Komitesi ortaklığıyla yapılacak çalışma, KOSGEB ve KUDAKA'nın girişimcilik konusunda sağladığı destekler ve belediye başkanlarına gerçekleştirilecek ziyaretler gibi konular görüşüldü. - ERZURUM