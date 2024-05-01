TOBB Erzurum GGK İcra Komitesi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TOBB Erzurum GGK İcra Komitesi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

TOBB Erzurum GGK İcra Komitesi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi, Nisan ayı olağan toplantısını İsmail Suci başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, girişimcilik dersi alan öğrencilere yönelik yapılacak çalışma, KOSGEB ve KUDAKA'nın destekleri ve belediye başkanlarına gerçekleştirilecek ziyaretler gibi konular ele alındı.

01.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi, Nisan ayı olağan toplantısı, İsmail Suci başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO'da düzenlenen İl GGK İcra Komitesi toplantısında, Atatürk Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) girişimcilik dersi alan öğrencilere yönelik İİBF, ATA Teknokent ve GGK İcra Komitesi ortaklığıyla yapılacak çalışma, KOSGEB ve KUDAKA'nın girişimcilik konusunda sağladığı destekler ve belediye başkanlarına gerçekleştirilecek ziyaretler gibi konular görüşüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TOBB Erzurum GGK İcra Komitesi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOBB Erzurum GGK İcra Komitesi Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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