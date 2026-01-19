Trabzon'un "Turizm Anayasası" Hazırlanıyor

(TRABZON) - Trabzon'a yönelik hazırlıkları devam eden Turizm Master Planı'nın tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, 2 bin 400 sayfalık ön rapor hazırlandığını ve konuyla ilgili mart ayında çalıştay yapılacağını belirterek, master plana katkıda bulunmak isteyen herkesin, fikir ve önerilerini Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü'ne iletebileceğini söyledi.

Trabzon'a yönelik 2025-2053 Turizm Master Planı çalışmalarında gelinen son aşama kamuoyuyla paylaşıldı. Tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Üçüncü, yaptığı açıklamada, turizmin yol haritası niteliğini taşıyacak master plan kapsamında 2 bin 400 sayfalık ön rapor hazırlandığını ve mart ayında geniş katılımlı bir çalıştay düzenleneceğini bildirdi.

Üçüncü, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç göreve geldiği günden bu yana her platformda turizmin Trabzon'un en önemli gelir kaynağı olduğunu ve üzerinde durulması gerektiğini vurguluyor. Bu noktada bizleri harekete geçirdi. Başkanımızın öncülüğünde ekip olarak, Turizm Master Planı çalışmalarına 3 ay önce başladık. Turizme yönelik çalışmalarımız sadece master plan ile kalmadı, turizmin 12 aya yayılması için de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Sürece katılım çağrısı

Bu tür planlamaların meyvesinin hemen alınamadığını, buna rağmen yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Üçüncü, şöyle konuştu:

"Master plan, yalnızca bölgenin turizm potansiyelini artırmakla kalmaz aynı zamanda bölgenin kültürel ve doğal mirasını da korumayı hedefler. Trabzonumuzun güçlü ve zayıf yönlerini analiz ettik. Bu, turizm yatırımlarımızın bugün için değil, 2053 yılına kadar nasıl olması gerektiğinin bir çalışmasıdır. Sürece tüm halkımızı katmak istiyoruz. Her vatandaşımız fikir ve önerilerini Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü'ne iletebilir. Bu projeyi belli bir aşamaya getirdik. 18 ilçede kaymakamlarımız, ilçelerdeki dinamiklerimiz ve ekip olarak hocalarımız, turizm alanı olabilecek destinasyonları gezdi. 2 bin 400 sayfalık ön rapor hazırladılar. Mart ayında çalıştay yapılacak. Mayıs ayında tamamlamayı hedeflediğimiz master planı inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç kamuoyuna açıklayacak."

Master planı anlattı

Trabzon Turizm Master Planı çalışmalarını yürüten ekibin başkanlığını yürüten Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu ise şunları söyledi:

"Trabzon, son yıllarda turizmde önemli bir ilerleme kaydetti ve büyük bir potansiyeli yakaladı. Burada önemli olan yakaladığınız potansiyelin sürdürülebilirliği. Bunu sürdüremezseniz uzun dönemde rekabetçi üstünlüğünüzü koruyamaz, varlığınızı sürdüremezsiniz. Her destinasyon belli dönemlerde talep görür ama o talebi koruyacak altyapıyı ve süreçleri geliştirmezse bu belli bir dönem sonunda geriye doğru dönmeye başlar. O nedenle Trabzon'da yakalanan bu ivmenin devamını sağlayabilmek içi master planın oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Eğer master planınız yoksa yapılan her şey dağınık olur, amaca hizmet etmez, yol alamazsınız ve bir zaman sonra destinasyon hızlı bir şekilde misafir kaybetmeye başlar. O nedenle master planı yaparak bütün yatırımları buna göre şekillendirmek gerekiyor. Konaklamadan yiyecek içeceğe, seyahat ve ulaştırmadan hediyelik eşya satışına kadar tüm unsurların belli bir şekilde planlanması gerekiyor. Trabzon'da da birtakım yatırımlar yapılıyor ama bunların eş güdümünü sağlayamazsak yapılan yatırımlar bizi istenilen amaca ulaştırmayacaktır. O nedenle master planın mutlaka yapılması gerekiyor. Yani Trabzon'un turizm anayasasını oluşturmamız gerekiyor. Yürüttüğümüz çalışma budur. Hazırlayacağımız raporu tüm paydaşlara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına göndereceğiz. Mart ayındaki çalıştayda bütün görüşleri alacağız, değerlendireceğiz ve mayıs ayında master planımız tamamlanmış olacak."