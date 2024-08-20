Trabzon'un Çarşıbaşı İlçe Kaymakamı Samsun'da Evlendi - Son Dakika
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Trabzon'un Çarşıbaşı İlçe Kaymakamı Samsun'da Evlendi

Trabzon\'un Çarşıbaşı İlçe Kaymakamı Samsun\'da Evlendi

Trabzon'un Çarşıbaşı İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Uysal, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dünya evine girdi. Kaymakam Uysal, iktisatçı Tuğba Yılmaz ile evlendi. Düğüne, Vezirköprü Kaymakamı, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri katıldı.

20.08.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Trabzon'un Çarşıbaşı İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Uysal, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde dünya evine girdi.

Çarşıbaşı Kaymakamı Ömer Faruk Uysal, iktisatçı Tuğba Yılmaz ile evlendi. Vezirköprü'de yapılan düğüne, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Av. Murat Gül, siyasi partilerin, meslek odalarının başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Kaymakam damat Uysal'ın nikah şahitliğini Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, iktisatçı gelin Yılmaz'ın şahitliğine ise Mustafa Yanık yaptı. Genç çiftlerin nikahlarını Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül kıydıktan sonra evlilik cüzdanlarını damat ve geline birlikte verdi. Başkan Gül, damat ve gelin genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Meslektaşının nikah şahidi olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Hayatlarını birleştiren genç meslektaşım kaymakam beye ve iktisatçı gelin hanıma ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ülkemize vatanımıza hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'un Çarşıbaşı İlçe Kaymakamı Samsun'da Evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'un Çarşıbaşı İlçe Kaymakamı Samsun'da Evlendi - Son Dakika
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