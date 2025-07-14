Trakya'nın Göç Merkezi: Tekirdağ - Son Dakika
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Trakya'nın Göç Merkezi: Tekirdağ

Trakya\'nın Göç Merkezi: Tekirdağ
14.07.2025 11:26
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TÜİK verilerine göre 2024'te Tekirdağ, Trakya'nın en fazla göç alan ili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı iç göç verilerine göre, Tekirdağ aldığı göç sayısıyla Trakya'nın en fazla göç alan ili olurken, Edirne ve Kırklareli de net göç alan iller arasında yer aldı.

TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılı iç göç istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2 milyon 682 bin 673 kişi farklı illere taşındı. Verilere göre Tekirdağ, 2024 yılında 53 bin 439 kişiyle önemli bir göç alımına sahne oldu. Aynı dönemde 37 bin 996 kişi ise Tekirdağ'dan başka illere taşındı. Böylece Tekirdağ'ın net göçü 15 bin 443 kişi olarak kaydedildi. Edirne ise 17 bin 332 kişi ile göç alırken, 16 bin 323 kişi ise göç verdi. Kırklareli'de ise 15 bin 265 kişi kente göç ederken, 14 bin 128 kişi başka illere taşındı.

TÜİK verilerine göre, Trakya'daki üç il de göç alan iller arasında yer aldı. Özellikle Tekirdağ, sanayi ve istihdam imkanlarının fazlalığıyla dikkat çekerek bölgenin cazibe merkezi haline geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trakya'nın Göç Merkezi: Tekirdağ - Son Dakika

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