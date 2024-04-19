Trump, tarihi 'sus payı' davasında jüri seçimi tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trump, tarihi 'sus payı' davasında jüri seçimi tamamlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi 'sus payı' davasında 12 kişilik mahkeme jürisinin seçimi tamamlandı. Trump, dava nedeniyle seçim programının aksamasını eleştirerek 'Kampanya için farklı yerlerde olmam gerekiyordu, ama bütün gün bu adaletsiz dava için burada bulundum' dedi. Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 'sus payı' ödemekle suçlanıyor ve suçlu bulunması durumunda 4 yıla kadar hapis cezası alabilir.

19.04.2024 04:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi "sus payı" davasında 12 kişilik mahkeme jürisinin seçimi tamamlandı. Dava nedeniyle seçim programının aksamasını eleştiren Trump, "Kampanya için farklı yerlerde olmam gerekiyordu, ama bütün gün bu adaletsiz dava için burada bulundum" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemekle suçlandığı davanın üçüncü duruşmasında New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek 12 kişilik jüri heyetinin seçimine devam edilen duruşmada, adaylara politik görüşleri, haber alma konusundaki tercihleri, geçmişteki sosyal medya paylaşımları ve Trump ve onu destekleyen politik gruplarla ilişkilerine dair sorular soruldu. Tarafsız olamayacağı düşünülen jüri adayları elenirken, Yargıç Juan Merchan günün sonunda 12 kişilik jürinin tamamının belirlendiğini açıkladı. Seçilen yeni jüri üyelerinin yemin ettiği duruşmada, ayrıca 6 kişilik yedek üyelerden biri belirlendi. Öte yandan önceki 2 duruşmada Trump'ın daha önce konulan konuşma yasağını ihlal ettiğini söyleyen savcılar, Trump'ın 7 kez daha yasak ihlali yaptığına dikkat çekti. Savcı Chris Conroy "Bu çok saçma ve buna bir son verilmeli" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın kalan yedek jüri üyelerinin seçimiyle devam edileceğini duyurdu.

Trump: "Mahkeme salonu buz gibi"

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trump ise 2024 başkanlık yarışı için seçim kampanyası yürütmesi gerekirken zamanını mahkemede geçirmek zorunda kalmasına tepki gösterdi. " New Hampshire'da olmam gerekiyordu. Georgia'da olmam gerekiyordu. Kuzey Carolina'da, Güney Carolina'da olmam gerekiyordu. Kampanya için farklı yerlerde olmam gerekiyordu, ama bütün gün bu adaletsiz dava için burada bulundum" diyen Trump, ayrıca mahkeme salonunun soğuk olduğundan şikayet ederek "Günlerdir burada oturuyorum. Sabahtan akşama kadar o buz gibi mahkeme salonunda donuyorum. İçeride herkes donuyordu" dedi.

4 yıla kadar hapis cezası alabilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava bu hafta başlamıştı. Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davanın önceki duruşmalarında Trump'ın reddi hakim talebi reddedilirken, Savcı Joshua Steinglass Trump'ın daha önce konulan konuşma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Ayrıca 12 kişilik mahkeme jürisinin 7 üyesinin seçimi tamamlanmıştı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava, Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyor. Trump'ın dava sonunda 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Donald Trump, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump, tarihi 'sus payı' davasında jüri seçimi tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırısında Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
    09 Nis Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırısında Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

    Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

  • AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu: AK Parti Kürtlerden biraz daha uzaklaştı
    09 Nis AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu: AK Parti Kürtlerden biraz daha uzaklaştı

    AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kürt seçmenin tercihlerini ve AK Parti'nin durumunu değerlendirdi. Miroğlu, Kürt seçmenin, AK Parti ve DEM gibi partilere oy vererek, marjinal sokak siyasetinden kurtulup siyasetin merkezinde söz sahibi olmak istediğini belirtti.

  • Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısı
    09 Nis Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bugün öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

  • SUBÜ Rektörü ve CHP PM Üyesi Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı
    09 Nis SUBÜ Rektörü ve CHP PM Üyesi Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ecevit Keleş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sarıbıyık, bayramın manevi atmosferine vurgu yaparak, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dikkat çekti. Keleş ise bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi gerektiğini belirtti.

  • Burhaniye'de 2024-2029 Dönemi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
    09 Nis Burhaniye'de 2024-2029 Dönemi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönem meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye daire müdürleri, basın mensupları ve Burhaniyeliler toplantıya katıldı. Toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis katipleri ve encümen üyeleri seçildi. Ayrıca komisyon üyeleri belirlendi ve 2023 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

  • Pazaryeri Belediye Meclisi Toplantısında Encümen Üyeleri ve Komisyonlar Belirlendi
    09 Nis Pazaryeri Belediye Meclisi Toplantısında Encümen Üyeleri ve Komisyonlar Belirlendi

    31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Pazaryeri Belediye Meclisi ilk kez toplandı. Toplantıda encümen üyeleri, başkan vekili ve plan bütçe komisyonu belirlendi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni dönemin Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.

  • TÜRKPATENT, coğrafi işaretli ürün sayısını açıkladı
    09 Nis TÜRKPATENT, coğrafi işaretli ürün sayısını açıkladı

    Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonunda 1512 olurken, Gaziantep ürünü tescillenen iller sıralaması, Hatay da en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 2023 sonu itibarıyla 1512 oldu. Kuruma geçen yıl 371 ürün için başvuru yapıldı ve bunlardan 209'u coğrafi işaret tescili aldı.

  • Akyazı Belediyesi'nin İlk Meclis Toplantısında Başkan Soykan Konuştu
    09 Nis Akyazı Belediyesi'nin İlk Meclis Toplantısında Başkan Soykan Konuştu

    Akyazı Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı'nın güzelleştirilmesi ve değer katılması için çalışacaklarını belirtti.

  • Barış Pınarı Harekatı'yla temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da halk, huzur içinde Ramazan Bayramı'na giriyor
    09 Nis Barış Pınarı Harekatı'yla temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da halk, huzur içinde Ramazan Bayramı'na giriyor

    Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında beşinci Ramazan Bayramı'na girecek. Buna rağmen ekonomik zorluklar yaşayan halk, pazarda alışveriş yaparak bayrama hazırlanıyor.

  • Zeytinburnu Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
    09 Nis Zeytinburnu Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

    31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Zeytinburnu'nun 5 yıllık yeni yönetiminde söz sahibi olacak belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

  • Tokat Belediye Başkanı atlı ziyaretçilerle karşılaştı
    09 Nis Tokat Belediye Başkanı atlı ziyaretçilerle karşılaştı

    Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, atla safari yaparak gelen Ceylan Kırca ve Sümmani Yılmaz tarafından beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Başkan ve vatandaşlar bu ilginç ziyaret karşısında hayrete düştü.

  • Meksika'da 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulması izlendi
    09 Nis Meksika'da 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulması izlendi

    Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayanlar, 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulmasını izlemek için sahillere ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin kampüsüne akın etti. Tutulma, Meksika'nın kuzeyindeki bazı şehirlerde net şekilde izlendi. Meksikalılar ve turistler, tarihi anlara tanıklık etmek için tutulmanın görüldüğü kentlere akın etti.


00:23 ABD, Filistin’in BM’ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti
23:49 Kadıköy’de dramatik veda Olympiakos’a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı Kadıköy'de dramatik veda! Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı
23:06 Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye
21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 VAR nasıl kaçırır Podence’den Ferdiye çirkin hareket VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdiye çirkin hareket
22:38 Annesi para vermeyince kendisini yakmak istedi, alevler talihsiz kadına da sıçradı Annesi para vermeyince kendisini yakmak istedi, alevler talihsiz kadına da sıçradı
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
21:05 Sosyal medyada emniyet verileri paylaşan ’’Bombacı Mülayim’’ rumuzlu polis tutuklandı Sosyal medyada emniyet verileri paylaşan ''Bombacı Mülayim'' rumuzlu polis tutuklandı
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
18:54 Beyoğlu’nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 06:25:58. #1.13#
SON DAKİKA: Trump, tarihi 'sus payı' davasında jüri seçimi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement