Trump, tarihi 'sus payı' davasında jüri seçimi tamamlandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi "sus payı" davasında 12 kişilik mahkeme jürisinin seçimi tamamlandı. Dava nedeniyle seçim programının aksamasını eleştiren Trump, "Kampanya için farklı yerlerde olmam gerekiyordu, ama bütün gün bu adaletsiz dava için burada bulundum" dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemekle suçlandığı davanın üçüncü duruşmasında New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek 12 kişilik jüri heyetinin seçimine devam edilen duruşmada, adaylara politik görüşleri, haber alma konusundaki tercihleri, geçmişteki sosyal medya paylaşımları ve Trump ve onu destekleyen politik gruplarla ilişkilerine dair sorular soruldu. Tarafsız olamayacağı düşünülen jüri adayları elenirken, Yargıç Juan Merchan günün sonunda 12 kişilik jürinin tamamının belirlendiğini açıkladı. Seçilen yeni jüri üyelerinin yemin ettiği duruşmada, ayrıca 6 kişilik yedek üyelerden biri belirlendi. Öte yandan önceki 2 duruşmada Trump'ın daha önce konulan konuşma yasağını ihlal ettiğini söyleyen savcılar, Trump'ın 7 kez daha yasak ihlali yaptığına dikkat çekti. Savcı Chris Conroy "Bu çok saçma ve buna bir son verilmeli" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın kalan yedek jüri üyelerinin seçimiyle devam edileceğini duyurdu.
Trump: "Mahkeme salonu buz gibi"
Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trump ise 2024 başkanlık yarışı için seçim kampanyası yürütmesi gerekirken zamanını mahkemede geçirmek zorunda kalmasına tepki gösterdi. " New Hampshire'da olmam gerekiyordu. Georgia'da olmam gerekiyordu. Kuzey Carolina'da, Güney Carolina'da olmam gerekiyordu. Kampanya için farklı yerlerde olmam gerekiyordu, ama bütün gün bu adaletsiz dava için burada bulundum" diyen Trump, ayrıca mahkeme salonunun soğuk olduğundan şikayet ederek "Günlerdir burada oturuyorum. Sabahtan akşama kadar o buz gibi mahkeme salonunda donuyorum. İçeride herkes donuyordu" dedi.
4 yıla kadar hapis cezası alabilir
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava bu hafta başlamıştı. Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davanın önceki duruşmalarında Trump'ın reddi hakim talebi reddedilirken, Savcı Joshua Steinglass Trump'ın daha önce konulan konuşma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Ayrıca 12 kişilik mahkeme jürisinin 7 üyesinin seçimi tamamlanmıştı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava, Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyor. Trump'ın dava sonunda 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK
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