Trump'ın 'sus payı' davasında tanık ifadesi: National Enquirer eski yöneticisi ödeme almadıklarını söyledi - Son Dakika
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Trump'ın 'sus payı' davasında tanık ifadesi: National Enquirer eski yöneticisi ödeme almadıklarını söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik 'sus payı' davasında tanık olarak ifade veren National Enquirer dergisinin eski yöneticisi David Pecker, eski Playboy modeli Karen McDougal'ın Trump ile ilgili iddiaları içeren hikayesine 150 bin dolar ödediklerini ancak bunun için Trump'tan ödeme almadıklarını söyledi. Trump, davanın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada mahkeme salonunda yaşananların 'nefes kesici' olduğunu belirtti.

26.04.2024 06:36
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında tanık olarak ifade veren National Enquirer dergisinin eski yöneticisi David Pecker, eski Playboy modeli Karen McDougal'ın Trump ile ilgili iddiaları içeren hikayesine 150 bin dolar ödediklerini ancak bunun için Trump'tan ödeme almadıklarını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmaya 2016 seçimleri öncesinde National Enquirer adlı derginin yöneticisi olan David Pecker'in çapraz sorgusuyla devam edildi. Trump'ın savunma ekibinin sorusu üzerine National Enquirer'ın bağlı bulunduğu şirket olan American Media Inc.'de (AMI) hisse sahibi olduğunu doğrulayan Pecker, "AMI'nin iş modelinin bir parçası da hikaye satın almaktı, doğru mu?" şeklindeki soruya "Evet, öyleydi" yanıtını verdi.

Satın alınan bazı haber hikayelerinin nüfuz sahibi kişilerin hayatını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle kasıtlı olarak yayınlamadığını belirten Pecker, "AMI'nin bir haberi bir ünlüye karşı koz olarak kullanmak için satın aldığı durumlar da olup olmadığı" sorusuna karşılık "Bu doğru" dedi.

Trump beni aradı

Önceki duruşmalarda derginin Trump'ın o dönemki seçim kampanyasına zarar verebilecek hikayeleri satın alıp yayınlamadığını söyleyen Pecker, Trump'ın başkan adayı olduktan sonra kendisini arayarak Playboy dergisi modeli Karen McDougal'ın "ilişki" iddialarının kampanyasına zarar vereceğinden endişe ettiğini söylediğini ifade etti. 2006-2007 yılları arasında Trump ile ilişki yaşadığını öne süren McDougal'ın hikayesi için Trump'a "Bence hikayeyi satın almalı ve piyasadan kaldırmalısın" dediğini aktaran Pecker, olası bir ödemenin seçim yasalarını ihlal edip etmeyeceği konusunda ise endişelendiğini itiraf etti. Derginin McDougal'ın hikayesine 150 bin dolar ödediğini ancak bunun için Trump'tan ödeme almadığını belirten Pecker, doğru olduğuna inanmalarına rağmen hikayeyi Trump'a ve seçim kampanyasına zarar vermemek için yayınlamadıklarını söyledi.

Trump: "Bunların yaşanmaması gerekirdi"

Trump duruşmanın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada mahkeme salonunda yaşananların "nefes kesici" olduğunu söyledi. Yargı sürecine dair eleştirilerini yineleyen Trump, "Gözlerinizi açın, bunun ülkemizin başına gelmeye devam etmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. Trump, davaya atıfla "Bunların hiç yaşanmaması gerekirdi" dedi

4 yıla kadar hapis cezası alabilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava geçen hafta başlamıştı. Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davanın önceki duruşmalarında Trump'ın reddi hakim talebi reddedilirken, Savcı Joshua Steinglass Trump'ın daha önce konulan konuşma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Ayrıca 12 kişilik mahkeme jürisinin seçimi tamamlanmıştı. Son olarak tanıkların dinlenmesine başlanmıştı. Kamuoyunun yakından takip ettiği dava, Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyor. Trump'ın dava sonunda 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump'ın 'sus payı' davasında tanık ifadesi: National Enquirer eski yöneticisi ödeme almadıklarını söyledi - Son Dakika

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