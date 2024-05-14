Trump'ın eski avukatı: Trump, seçim kampanyasına zarar verebilecek skandalları örtbas etmek için ödemeler yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trump'ın eski avukatı: Trump, seçim kampanyasına zarar verebilecek skandalları örtbas etmek için ödemeler yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın 2016 seçim kampanyasına zarar verebilecek olası skandalları örtbas etmek için ödemeler yaptığını doğruladı. Cohen, Trump'ın kendisine 'Seçimi atlatmaya bak. Kazanırsam bir önemi kalmayacak' dediğini söyledi. Cohen ayrıca, Trump'ın ilişki yaşadığı Stormy Daniels ve Karen McDougal gibi kadınlara yapılan ödemeleri de anlattı.

14.05.2024 03:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında ifade veren Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın 2016 seçim kampanyasına zarar verebilecek olası skandalları örtbas etmek için ödemeler yaptığını doğruladı. Cohen, Trump'ın kendisine "Seçimi atlatmaya bak. Kazanırsam bir önemi kalmayacak" dediğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasında Trump'ın o dönemki sağ kolu olarak da bilinen eski avukatı Michael Cohen tanık olarak dinlendi. Trump'ın başkanlık yarışı öncesinde özel hayatıyla ilgili hikayelerin ortaya çıkmasından endişe duyduğunu söyleyen Cohen, Trump'ın kendisine "Hazırlıklı ol, bir sürü kadın ortaya çıkacak" dediğini ifade etti. Trump'ın Daniels'ın ilişki iddiası hakkındaki haberlere çok kızdığını ve seçim kampanyası konusunda paniğe kapıldığını anlatan Cohen, Trump'ın "Bu seçim kampanyası için bir felaket. Kadınlar benden nefret edecek" dediğini aktardı. Trump'ın Daniels'a yapılan ödemenin yalnızca başkan adaylığı üzerindeki etkisiyle ilgilendiğini ifade eden Cohen, Trump'ın eşi Melania Trump'ı kastederek,"Melania'yı düşünmüyordu. Bu tamamen seçim kampanyası ile ilgiliydi" dedi. Cohen, Trump'ın kendisine, "Seçimi atlatmaya bak. Kazanırsam bunun bir önemi kalmayacak. Çünkü başkan olmuş olacağım. Kaybedersem de umurumda olmayacak" dediğini aktardı.

Cohen: "Yayınlanmadığından emin olmamı söyledi"

Trump'ın 2016 seçim kampanyasına zarar verebilecek olası skandalları örtbas etmek için başka ödemeler de yaptığını belirten Cohen, eski Playboy modeli Karen McDougal'a, Trump ile ilişki iddiaları hakkındaki hikayesinin haklarını almak için yapılan 150 bin dolarlık ödemeyi örnek gösterdi. Trump'ın McDougal'ın hikayesi hakkında kendisine "Yayınlanmadığından emin ol" dediğini söyleyen Cohen, National Enquirer adlı derginin eski yöneticisi olan David Pecker'in Trump hakkındaki olumsuz haberleri engelleme konusunda kendilerine yardım ettiğini de sözlerine ekledi.

Hapis cezası alabilir

Kamuoyunda "sus payı" davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Trump'ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Donald Trump, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump'ın eski avukatı: Trump, seçim kampanyasına zarar verebilecek skandalları örtbas etmek için ödemeler yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:46:09. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın eski avukatı: Trump, seçim kampanyasına zarar verebilecek skandalları örtbas etmek için ödemeler yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement