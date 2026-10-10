Trump, Nobel Barış Ödülü'nün tanımadığı yargıca verilmesine 8 savaşla tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nün Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'a verilmesine tepki göstererek "8 savaşı bitirdim. Ancak görüyorsunuz ki Nobel Barış Ödülü'nü adını hiç duymadığım, kimsenin de duymadığı gizemli birine verdiler" eleştirisinde bulundu. İran savaşının çok kısa bir süre içinde biteceğini söyleyen Trump, "Ya bize istediğimiz her şeyi verirler ya da varlıkları sona erer" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletindeki Syracuse şehrinde düzenlenen bir ara seçim mitinginde konuştu. İran'la yaşanan askeri gerilime değinen Trump, "ABD ordusunun kahramanları sayesinde Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sağladık. Bugün boğazdan, savaştan önce olduğundan çok daha fazla petrol geçiyor. Buna inanabiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Rafinerilerin ve perakendecilerin petrol fiyatlarını hemen şimdi düşürmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Çünkü onlara çok fazla petrol sağlıyoruz" dedi. Rusya'nın küresel piyasalara dizel akaryakıt tedarik etme kararını hatırlatan Trump, "Bu arada, bugün Rusya bize milyonlarca varil petrol göndermeyi kabul etti ve bu dizel. Gerçekten ihtiyacımız olan şey de bu. Bu yüzden teşekkür ederiz" diye konuştu. Tüm çabalarının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeye yönelik olduğunu vurgulayan Trump, "İran büyük bir çıkmazın içinde. Sahip oldukları tek şey enflasyon. Geri kalan hiçbir şey iyi değil. Yüzde 301 enflasyonları var. Paraları yok. Orduları maaş alamıyor. Polisleri maaş alamıyor. Ama şunu unutmayın, asla ve asla nükleer bir silaha sahip olamayacaklar. Oraya gitmemizin nedeni buydu" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Nobel Barış Ödülü tepkisi

Trump, Nobel Barış Ödülü'nün Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'a verilmesine tepki göstererek "8 savaşı bitirdim. Ancak görüyorsunuz ki Nobel Barış Ödülü'nü adını hiç duymadığım, kimsenin de duymadığı gizemli birine verdiler" şeklinde konuştu. Sona erdirdiği 8 savaşa ek olarak Rusya-Ukrayna savaşını da bitirmek için çabaladığını vurgulayan Trump, "Rusya, Ukrayna. Hepsini halledeceğiz. ve bu hızlıca gerçekleşiyor. Size şunu söyleyeyim, İran savaşı da öyle ya da böyle çok hızlı bir şekilde bitecek. ya bize istediğimiz her şeyi verirler ya da varlıkları sona erer. Bunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Tarihteki herkesten daha fazla hayat kurtardım"

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ve tüm Orta Doğu'yu, Avrupa'yı hatta ABD dahil birçok ülke ve bölgeyi yok etmesini engellediğini öne süren Trump, "Tarihteki herkesten daha fazla hayat kurtardım" dedi. 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuelalı muhalif siyasetçi ve aktivist Maria Corina Machado'nun "Bu ödülü hak eden tek kişi Başkan Donald Trump'tır" dediğini hatırlatan Trump, "Tüm bunlara ve tüm bu inanılmaz başarılara rağmen, Nobel Ödülü bugün Birleşmiş Milletler'de çalışan, kimsenin adını bile duymadığı liberal bir kişiye verildi. Bu kişiyi ben hiç duymadım. Çok insan tanırım ama özellikle bu kişiyi hiç duymadım, yine de tebrikler" diye konuştu.

"Sona erdirdiğim her bir savaş için 8 Nobel ödülümüz olmalıydı"

Kendisinin temsil ettiği ABD'nin Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiğini söyleyen Trump, "Ama almadı. ve bu, Norveç ve böylesine utanç verici bir karar alan o insanlar için silinmez bir lekedir. Nobel Barış Ödülü, demokrasi karşıtı ve kelimenin tam anlamıyla medeniyet düşmanı olan bir avuç radikal ideolog tarafından sonsuza dek itibarsızlaştırılmıştır" şeklinde konuştu. Norveç'in Nobel Barış Ödülü'nü tarihteki en başarılı sicile vermediğini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Trump, "Sona erdirdiğim 8 savaş için değil, her bir savaş için ayrı ayrı, 8 Nobel ödülümüz olmalıydı. Ancak Nobel Barış Ödülü'nü ABD'ye vermemiş olmaları, Norveç'in ve tüm diğerlerinin ülkemizi nasıl sömürdüğünün bir başka işaretidir" değerlendirmesinde bulundu.