Çatılarda Oluşan Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor

14.01.2026 14:05  Güncelleme: 15:04
Tunceli'de yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle bina çatılarında oluşan buz sarkıtları, yaya ve araç trafiği için ciddi riskler oluşturuyor. Yerel yönetimlerin önlemler alması gerektiği vurgulanıyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarının ardından bina çatıları ve saçaklarında oluşan buz sarkıtları risk oluşturuyor.

Kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, okul, hastane ve kamu binalarının çevresinde oluşan buz sarkıtları tehlike yaratıyor.

Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) Koordinatörü Mehmet Bidav, "Bu konuda ilk önce yerel yönetimlerin imar planları hazırlandığı zaman ya da inşaat ruhsatları verildiği zaman önleyici tedbirlerin alınması gerekiyor. İkinci olarak bu tür durumlarda belediyelerin veya oradaki mülk sahiplerinin sokağı kapatmaları ve dikkatli ve kontrollü bir şekilde buz sarkıtlarını düşürmeleri gerekiyor. Çünkü buz sarkıtları insanlar için ciddi anlamda risk teşkil ediyor. Aynı şekilde araçların da binalara yakın park edilmemesi lazım. En azından park edilirken orada buz sarkıtlarının olup olmadığı kontrol edilmeli ki hem maddi hem de can kaybı ve yaralanma oluşmasın" dedi.

"İnsanlar buradan korkarak yürüyor"

Çay ocağı işleten esnaf Raber Diler ise, "Ben burada çay satıyorum. Tunceli Belediyesini aradım. Buz sarkıtları nedeniyle zorluk yaşadığımızı söyledim. Can güvenliğimizin olmadığını belirttim. Beni 112'ye yönlendirdiler. 112'yi aradım, yangın merdiveni olmadığını belirttiler. Yukarından düşen buz kütlesi nedeniyle benim iki tane brandam kırıldı. Sadece ben değil, bir sürü esnaf mağdur. Herkes görevini yapmalı. İnsanlar buradan korkarak yürüyor" diye konuştu.

"Yüksek derece ölüm tehlikesi var"

Bülent Yüksek ise, "Çatıların üzerinde buzlar var. Tunceli halkının birçoğu yaşlı ve engelli. Belediye çalışmıyor, elektriklerimiz sürekli kesiliyor. Karlar, buzlar kafamıza düşüyor. Belediye halkına sahip çıksın. Çok yüksek derece ölüm tehlikesi var. Birinin kafasına buz düşse kan kaybından ölür insan" dedi.

Kaynak: ANKA

