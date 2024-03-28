Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kitap bağışı kampanyasında toplanan 5 bin kitap, Hüseyin Güntaş Kütüphanesine bağışlandı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde kitap bağışı kampanyası düzenlendi. Jandarma personeli tarafından toplanan çeşitli konularda yazılmış 5 bin kitap, Kütüphaneler Haftası çerçevesinde Tunceli'de gençler ve kitapseverlere hizmet veren Hüseyin Güntaş Kütüphanesine bağışlandı.
Tunceli İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, "Bugün Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında yeni açılan kütüphanemize katkı sağlamak maksadıyla kitap bağışında bulunmak üzere bir araya geldik. Kütüphaneler gerçekten bizler için, toplum için vazgeçilmez kurumlardan bir tanesidir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler kütüphaneye yeni gelen kitaplardan faydalandı. - TUNCELİ
Son Dakika › Yerel › Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndan Hüseyin Güntaş Kütüphanesine 5 Bin Kitap Bağışı - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?