Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın\'ın başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısında 14 madde görüşülüp karara bağlandı

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısında 2 ek gündem maddesiyle birlikte toplam 14 madde görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediye meclisi Başkan Çetin Akın başkanlığında toplandı. Mayıs ayı olağan meclis toplantısında 14 madde görüşülerek karara bağlandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Mayıs Ayı Meclis Toplantısında gündemin sekizinci maddesi olan "İlçemiz 6. mıntıka 3110 ada1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar ile 9. mıntıka 2534 ada 12 parsel sayılı taşınmaza yönelik Belediyemiz Başkanlığı tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin, planlama sürecinin hızlandırılabilmesi amacıyla, 1/1000 ölçekli imar planı yapma ve onaylama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususunun görüşülmesi" maddesinin Cumhur İttifakı üyelerinin hayır oyu kullanmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Başkan Çetin Akın, "Siyasi rekabeti bir kenara bırakmalıyız! Biz; Turgutlu'muzda yapacağımız yeni imar uygulamalarıyla projeler kazandırmayı ve hayata geçireceğimiz projeler sayesinde bahsi geçen bölgemizi kalkındırmayı düşünürken maalesef hayır oyu kullanan meclis üyelerimiz kentimizin yararını düşünmedi. Elbette anlaşmazlıklar olabilir, tartışabiliriz ancak bu güzel kentin yararına olacak tüm çalışmalarda uzlaşılmalı ve Turgutlu halkının lehine kararlar vermeliyiz" dedi.

"Size ihanet edene iş vermeye devam eder misiniz?"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Meclis sonunda dilek temenniler bölümünde MHP Turgutlu Belediyesi Şehir Meclis üyesi Erhan Diler'in sorusu üzerine açıklama yapan Çetin Akın iddialar hakkında cevap verdi.

Turgutlu Belediyesinde işten çıkarılan çalışanlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çetin Akın, "Bu memlekette 30 sene sonra ekibimizle birlikte seçim kazandık. Hiçbir arkadaşımızı 5 yıl boyunca işten çıkarmadık. Bunu gururla anlattım her gittim yerde. Mesai arkadaşlarıma, seçim sürecinde sizi mitinglere çağırırsam bana bile gelmeyeceksiniz dedim. Hepiniz ekmeğinize bakın, hepinizin gönlünde bir aslan yatar, istediğiniz partiye gider oy verirsiniz dedim. Bir kişiyi bile benim mitingime geleceksiniz diye zorlamadım. Benim işe aldığım adam belediyenin bilgisayarında rakibimin sosyal medyasını yönetiyor. Hepsinin fotoğraflarını ve belgelerini gösterebiliriz. Bana gelen dedikodularla iş yapsaydım şu ana kadar 70-80 tane arkadaşı işten çıkarırdım. Size ihanet edene iş vermeye devam eder misiniz? Bana ihanet eden herkese ihanet eder, bunu unutmayın. Bu el koyduğum belediyenin bilgisayarı. Siz tutar mıydınız işte? Her şeye rağmen adaletli davranıyorum. İşte çıkarılan 19 kişinin 19'unun da belgeleri var. Sizlerin geçmiş dönemlerde yaptıklarınızı ben yapmadım, yapmamaya da devam edeceğim" dedi. - MANİSA