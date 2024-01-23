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Turgutlu Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

Turgutlu Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı sahnelenen oyunlarla kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Tiyatroseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyunlar, seyirciler tarafından tam not aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, kültür ve sanat faaliyetlerinin şehirlerin gelişimi için önemli olduğunu belirtti ve hemşehrilerin stresten uzaklaşması için güzel programlara imza attıklarını söyledi.

Turgutlu Belediyesi\'nin kültür sanat etkinlikleri devam ediyor
23.01.2024 - 11:05,
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Turgutlu Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı sahnelenen oyunlarla devam etti. Oyunlara, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Turgutlu Belediyesi, 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden etkinlikleri Turgutlulularla buluşturmaya devam ediyor. Turgutlu Belediyesi ile Bilge Oyuncular iş birliğiyle çocuklara ve yetişkinlere yönelik iki farklı oyun gösterime sunuldu. Bilge Oyuncular Çocuk Yazım ve Oyuncular Ekibi yazdıkları "Çocuk Olmak Çok Harika" oyununu çocuklar için Bilge Oyuncular Yazar ve Oyuncular Genç Ekibi "Dert Laboratuvarı" oyununu ise yetişkinlere özel sahneledi. Keyifli anların yaşandığı tiyatro oyunları seyirciler tarafından tam not aldı.

"Çocuk Olmak Çok Harika" oyununu Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sorumlusu Metin Akgül izledi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Şehirler kültür ve sanat faaliyetleriyle gelişir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla iç içe büyümesi için büyük gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin günlük hayatın stresinden kültür sanat programları ile uzaklaşması için çok güzel programlara imza attık. Üç gün süren bir dizi programla tiyatroya adeta doyduk. Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz tiyatro gösterilerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür sanata önem vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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