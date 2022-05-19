Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı

19.05.2022 13:14
Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Selçuk Şubesi tarafından Dernekler Köyü’nde düzenlenen programla anıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Selçuk Şubesi tarafından Dernekler Köyü'nde düzenlenen programla anıldı.

Programa, ÇYDD Selçuk Şubesi Başkanı Metin Çıtak, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı.

Türkiye'de eğitim adına önemli çalışmalara imza atan, cüzzam hastalığıyla savaşan doktor, akademisyen, yazar ve eğitimci Türkan Saylan'ı anmak için düzenlenen programda konuşan yazar Sergun Ağar, Türkan Saylan'ın hayatından kesitler anlatarak,  "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bir mücadele platformudur ve dersini Türkan Saylan'dan almıştır" dedi.

ÇYDD İzmir Şubesi Önceki Dönem Başkanı Gönül Keleş Kaya da ÇYDD çatısı altında Türkan Saylan ile çalışmalarını anlatarak, "Türkan Saylan, kadın, anne, doktor, yazar, eğitimci, bilim insanı, insan hakları aktivisti, eğitimci, gazeteci, devrimci, örgütçü, lider, insanı sürükleyen, cesaretlendiren, yüreklendiren kimlikleriyle evrensel değerlerle ulusal değerleri harmanlayarak özümsemiş bir aydındır. Eğitim, Türkan Hoca için çok önemli. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği çalışmalarında da Türkan Hoca'nın eğitimi temel bir insan hakkı olarak tanımladığını görüyoruz" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise Türkan Saylan'ı üniversite yıllarından tanıdığını belirterek, "Türkan Saylan, 'Bir ışık olalım da hepimiz o karanlıkları aydınlatalım' derdi. Türkan Hanım'ın, yakın arkadaşı Ülker Kuştutan'ın yanında yetiştiğim için, ÇYDD Fatih Şubesi'nde tiyatro kursuna giden bir kursiyer olduğum için, bana ve arkadaşlarıma kattıkları tüm değerler için, evlerini de kalplerini de sonuna kadar bana acıktıkları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı
Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı
Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı
Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı

YORUMLAR
500
Türkan Saylan, Ölümünün 13. Yılında Mezarı Başında Anıldı Türkan Saylan, Ölümünün 13. Yılında Mezarı Başında Anıldı Türkan Saylan Parkı, Merkezefendi'de törenle açıldı Türkan Saylan Parkı, Merkezefendi'de törenle açıldı
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:31:15. #1.11#
SON DAKİKA: Türkan Saylan, Efes Selçuk'ta Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement