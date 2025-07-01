Türkiye-Çin Medya Forumu Ankara'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Ankara'da Türkiye-Çin Medya Forumu gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 2 Temmuz'da Ankara'da Türkiye-Çin Medya Forumu düzenlenecek. İki ülke arasında medya ve iletişim alanındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek ve halklar arasındaki etkileşime katkı sunmak amacıyla düzenlenecek olan forumun açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin tarafından yapılacak. İki ülkenin önde gelen medya profesyonellerinin, akademisyenlerin ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek forumda, iletişim ve medya alanındaki iş birliği fırsatları ele alınacak.

Forum iki ana oturumdan oluşacak

'Yeni Küresel İletişim Mimarisinde Stratejik Ortaklık: Türkiye-Çin' başlıklı ilk oturumda, 2 ülke arasında iletişim alanındaki iş birliği fırsatları, küresel iletişim düzenindeki dönüşüm çerçevesinde değerlendirilecek. 'Stratejik İletişimde Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler' başlıklı 2'nci oturumda ise, iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşümün stratejik iletişim uygulamalarının etkileri ele alınacak; yapay zeka, büyük veri ve dijital altyapıların kamu diplomasisi, medya üretimi ve bilgi yönetimi üzerindeki rolü tartışılacak.

Forum kapsamında ayrıca, medya diplomasisi, kamu iletişimi, kültürel etkileşim ve dijitalleşme ekseninde somut iş birliği alanları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı farklı ülkeler ve temalarla düzenlediği medya forumları serisiyle Türkiye'nin küresel düzeyde iletişim alanındaki etkinliğini artırmayı ve uluslararası medya kuruluşları ile ilişkilerini kurumsal temeller üzerinde güçlendirmeyi amaçlıyor. - ANKARA