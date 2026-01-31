Türkiye'nin ilk 112 Komuta Merkezi Esenyurt'ta hayata geçiyor - Son Dakika
31.01.2026 12:06  Güncelleme: 12:09
Türkiye'nin ilk ilçe bazlı 112 Komuta Merkezi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kuruluyor. Battalgazi Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda bulunan 3 bin 400 metrekarelik alan, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla 112 Komuta Merkezi olarak ilçeye kazandırılıyor.

Göreve geldiği günden bu yana Esenyurt'un sağlık altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Başkan Vekili Aksoy, ilçede bir ilki daha hayata geçiriyor. Aksoy, proje kapsamında İstanbul 112 İl Koordinatörü Önay İçen, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ve Battalgazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. Daha önce "Cep Otogarı" olarak anılan ancak yıllardır kullanılmayan alan, Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilerek sağlık hizmetleri için yeniden işlevlendirildi.

6 Ambulans, 72 Sağlık Personeliyle 7/24 Hizmet

Kurulacak olan 112 Komuta Merkezi, 4 yetişkin ve 2 yenidoğan ambulansı olmak üzere 6 ambulans ve 72 sağlık personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek. Merkezden yalnızca Esenyurt'a değil, ihtiyaç halinde çevre ilçelere de hızlı ve etkin acil sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor. Proje kapsamında bölgeye heliport (helikopter pisti) alanı yapılması da planlanıyor.

"Ülkemize örnek bir model kazandırmak istiyoruz!"

Esenyurt Belediye Başkanı Can Aksoy, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, uzun süredir atıl durumda kalan alanı sağlık hizmetlerine kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksoy, şu ifadeleri kullandı: "Cep Otogarı olarak bahsedilen ancak ilçemizde uzun süredir atıl olarak kalan alanımızdayız. Battalgazi Mahallemizde muhtarımızla hep bir hayalimiz vardı; buraya fonksiyon kazandırmak istiyorduk. Bu alanı Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Sayın Bakanımızın direktifleri ve il müdürümüzün koordinasyonunda buraya 6 ambulanslı bir 112 Komuta Merkezi oluşturuyoruz. Günlük 18 ekip, toplam 72 personelimizle ve 6 ambulansımızla, bölgemizde ve çevre ilçelerde ihtiyaç duyulan alanlara hızlı bir şekilde hizmet verilecek. Türkiye'de ilk olan bu uygulamayı, her şeyin en güzeline layık olan Esenyurt'ta hayata geçirerek ülkemize örnek bir model kazandırmak istiyoruz."

14 Mart Tıp Bayramı'nda açılması planlanıyor

Merkezin, 14 Mart Tıp Bayramı'nda hizmete açmayı planladıklarını belirten Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt'a verdiği güçlü desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Aksoy, "112 Komuta Merkezi, Battalgazi Mahallemiz başta olmak üzere Esenyurt ve bölgemize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esenyurt, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

