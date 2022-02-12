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Türkiye'nin yöresel lezzetleri Aydın'da buluştu - Son Dakika

Türkiye'nin yöresel lezzetleri Aydın'da buluştu

12.02.2022 17:53

Türkiye'nin yöresel lezzetleri Aydın'da buluştu Ulusal Lezzet Festivali Gastronomi ve Yemek Şenliği, bugün düzenlenen törenle Aydın'da kapılarını açtı.

Türkiye'nin yöresel lezzetleri Aydın'da buluştu

AYDIN - Ulusal Lezzet Festivali Gastronomi ve Yemek Şenliği, bugün düzenlenen törenle Aydın'da kapılarını açtı. Türkiye genelindeki yöresel lezzetlerin bir araya geldiği fuar, 20 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekleyecek.

Yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri ile dünya genelinde adından söz ettiren Türkiye'nin önemli lezzetleri Aydın'da bir araya geldi. Birçok ilden Aydın'a gelen üreticiler bölgelerinin yöresel ürünlerini ve lezzetlerini Aydınlılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Bu kapsamda düzenlenen Aydın Ulusal Lezzet Festivali Gastronomi ve Yemek Şenliği, bugün düzenlenen törenle Aydın'da kapılarını açtı. Tariş Alanı'nda gerçekleştirilen fuarda, 120 stantta 800'e yakın ürün sergileniyor. Güneşli havayı fırsat bilen Aydınlılar ise fuara yoğun ilgi gösterirken, ilk günde fuarı 6 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye genelindeki 7 iklimin ürünlerini Aydın'da buluşturduklarına dikkat çeken Fuar Yetkilisi İbrahim Oğul; "Aslında bu etkinlik Türkiye'de yöresel lezzetlerin buluşması anlamına gelir. Bugün de Aydın'da buluşuyoruz. Kendi kültürlerimizin, ürettiğimiz ürünleri Rize'den Trabzon'dan, Gaziantep'ten Adana'dan, Beypazarı'ndan Trakya'dan diyerek 7 iklimin ürünlerini Aydın'da buluşturduk. Aydın'da bir fuar ortamında halkımıza tanıtım yapıyoruz, insanların buluşmasını sağlıyoruz. Bir nevi kültürlerin kardeşliği anlamına geliyor. Fuarımızda 120 standımız var, ürün bazında da yaklaşık olarak 800 çeşit ürünümüz burada sergileniyor. Burada Türkiye'nin çeşitli lezzetlerini Aydın'da halkımızla buluşturuyoruz" dedi.

Fuar alanında yöresel lezzetlerin yanı sıra hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Oğul; "Aynı zamanda Gaziantep'ten getirdiğimiz sıra geceleri ziyafetini Aydın halkına yine ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Gastronomi, Türkiye'nin 81 ilinin buluşması anlamına geliyor. Fuarımız 12 Şubat'ta yani bugün başladı 20 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekleyecek. İlk gün olmasına rağmen bugün fuarımızı ziyaretçi sayımız yaklaşık 6 bin vatandaşımız ziyaret etti. Bu sayının fuar sonuna kadar 120 bine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin yöresel lezzetleri Aydın'da buluştu
Türkiye'nin yöresel lezzetleri Aydın'da buluştu
Türkiye'nin yöresel lezzetleri Aydın'da buluştu

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Yemek Tarifi, Gastronomi, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin yöresel lezzetleri Aydın'da buluştu - Son Dakika


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