Türkiye, siber güvenlikte dünyada ilk 10'da! - Son Dakika
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Yerel

Türkiye, siber güvenlikte dünyada ilk 10'da!

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlikte dünya çapında en güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

20.09.2024 12:27
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "17 milyonun üzerindeki IP adresini yerli ve milli yazılımlarımızla her gün sürekli olarak tarıyoruz ve onlara karşı zararlı girişimleri sürekli engelliyoruz. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Biz siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenli ülkelerden bir tanesiyiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, burada basın mensuplarının İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası Türkiye'deki siber güvenlikle ilgili sorularını yanıtladı.

Gelişen teknolojiyle gelişen dünyada risklerin neler olduğu, neler olabileceği ile ilgili bir çok olayın ardı arkasına yaşayabildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Biz bir çok riski zaten öngörebiliyoruz. Bu risklere göre de ülkemizin bütün kurumları gerek özel sektör olsun gerek kamu olsun hepsinin işbirliğiyle beraber ülkemizin daha güvenilebilir olma noktasında bir çok gayretimiz var. Öncelikle İsrail'in yapmış olduğu bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Muhatabının kim olduğundan bağımsız olarak çoluk çocuğa kadar etkileyen saldırıyı çok net bir şekilde kınıyoruz. Siber güvenlik noktasında da nerelere geldiğimiz bu globalleşen dünyada neler yapılabileceğini bu anlamda da bu vesileyle görmüş olduk. Önce şunu söylemek isterim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımızda USOM olarak bilinen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var. 7/24 hizmet ediyor. 7 bin üzerinde bu konuda ülkemizdeki ve dünyadaki uzmanlarla işbirliği yapıyoruz. Yine 2 bin 400 civarında Some ile işbirliği yapıyoruz. Some nedir. Siber olaylara müdahale ekibidir. Kimlerdir bunlar. Gerek kamu kuruluşlarıdır, gerekse özel sektördeki şirketlerdir kurumlardır. Bunların kurmuş oldukları siber olaylara müdahale ekipleriyle 2 bin 400 civarındadır. Bunlarla 7/24 işbirliği yapıyoruz. ve her gün USOM tarafından 440 civarında büyük saldırıyı biz engelliyoruz. Çok net olarak" dedi.

"Dünyada ilk 10 ülke arasındayız"

17 milyonun üzerindeki IP adresinin yerli ve milli yazılımlarla her gün sürekli olarak tarandığını ve onlara karşı zararlı girişimlerin sürekli engellendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Dünyada neredeyiz. Dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dolayısıyla biz siber güvenlik noktasında dünyadaki en güvenlik ülkelerden bir tanesiyiz. Elbette bu bizim için yeterli mi? Mutlaka daha iyisini yapma noktasında belli çalışmalarımız belli sürecimiz var. ve kamuoyunun gündemine gelen bu konuda Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla ilgili süreç de devam ediyor. Daha profesyonel daha etkili, bütün ülkeyi daha güçlü bir şekilde koruma, dünyadaki gelişmelere ayak uydurma ve ülkemizi koruma refleksiyle başlatılmış olan bir çalışmadır. Bu çalışma içerisinde gerekli istişareler yürütülüyor. Çok uzamadan kısa vadede devreye girecektir. Hali hazırda ciddi bir alt yapımız var. Bu alt yapıyı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bakanlığımızda USOM görevine kendi yetki alanında devam edecek ama bir üst çatı altında böyle daha güçlü bir yapıyı kurmuş olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, siber güvenlikte dünyada ilk 10'da! - Son Dakika

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