Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli\'ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin: Türkiye cinsiyetçi yaklaşımı benimsemeyen bir geleneğe sahip

"Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli"ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin cinsiyetçi yaklaşımı benimsemeyen bir geleneği olduğunu belirterek, "Pek çok ülkede bu sorun günümüzde bile hala aşılamamıştır. Kadın çalışan sayılarına baktığımızda da dünyanın pek çok ülkesinden önde olduğumuzu görüyoruz. Akademideki kadın çalışan sayımız Avrupa ülkelerinin bile üzerindedir" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM), Antalya Valiliği, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ortaklaşa düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli" yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Program açılışında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplum bu dönemde kadın hakları, kadınların sosyal hayattaki yeri, kadın çalışmaları gibi konular üzerinde duruyor. Bizler toplum olarak kadınlarına çok değer veren bir kültürün sahibiyiz. Örneğin dünyanın pek çok dilinde zamirlerde ayrım varken Türkçede böyle bir ayrım yoktur. Cinsiyetçi bir yaklaşımı benimsemeyen bir geleneğimiz vardır. Son zamanlarda maalesef cinsiyetçi bir bakış açısı bizim toplumumuza yabancı bir anlayış olarak sokuşturulmaya çalışılıyor. Buna rağmen Türkiye hala bu konuda dünyanın pek çok ülkesinin önünde yer almaktadır. Bizim toplumumuzda her zaman eşit işe eşit ücret anlayışı hakim olmuştur. Oysa pek çok ülkede bu sorun günümüzde bile hala aşılamamıştır. Kadın çalışan sayılarına baktığımızda da dünyanın pek çok ülkesinden önde olduğumuzu görüyoruz. Örneğin akademideki kadın çalışan sayımız Avrupa ülkelerinin bile üzerindedir. Öğretmenlik ve sağlık çalışanlarında da benzer durum mevcuttur" şeklinde konuştu.
Geçmişten günümüze kazanımlar konuşuldu
Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli'ne konuşmacı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Av. Özge Aydiş Toy, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Tuba Birinci Uzun, Antalya Barosu Yön. Kurulu Üyesi Av. Seray Yörük katıldı. Panelde Türkiye tarihinde geçmişten günümüze kadınların elde ettikleri kazanımlar, kadın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.
Panelin gerçekleştirildiği etkinlikte, gençlere ilham veren başarı hikayelerine sahip kadınların hayat hikayelerinden kesitler sunan video gösterimleri gerçekleştirilirken örnek kadınlara plaket takdimi de yapıldı. Ayrıca etkinlik boyunca işitme engelliler için işaret dili ile de anlatımlar gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Evren İmre, KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli'ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin: Türkiye cinsiyetçi yaklaşımı benimsemeyen bir geleneğe sahip - Son Dakika
Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir'de düzenlenen 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansıyla bir araya geldi. Programda yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmalarda Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığını koruduğu vurgulandı.
Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaflara hitap ederek, şehrin gelişimi ve esnafların desteklenmesi konularında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, emekliye destek olunduğunu belirterek, hükümetin zam yapmadığını ve yerel seçimlerin bu duruma ikaz dönemi olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı kent içi tarımı yaygınlaştırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yeni bir kent bostanı oluşturdu. Bostanda çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilerek, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Ayrıca, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan bostan alanında da bitkisel üretim yapılıyor.
Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine yapılan itirazlar için süre bugün sona eriyor. İtirazlar ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?