Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli'ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin: Türkiye cinsiyetçi yaklaşımı benimsemeyen bir geleneğe sahip - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli'ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin: Türkiye cinsiyetçi yaklaşımı benimsemeyen bir geleneğe sahip

Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli\'ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin: Türkiye cinsiyetçi yaklaşımı benimsemeyen bir geleneğe sahip

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin cinsiyetçi yaklaşımı benimsemeyen bir geleneği olduğunu belirterek, "Pek çok ülkede bu sorun günümüzde bile hala aşılamamıştır. Kadın çalışan sayılarına baktığımızda da dünyanın pek çok ülkesinden önde olduğumuzu görüyoruz. Akademideki kadın çalışan sayımız Avrupa ülkelerinin bile üzerindedir" dedi.

05.03.2024 14:00
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"Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli"ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin cinsiyetçi yaklaşımı benimsemeyen bir geleneği olduğunu belirterek, "Pek çok ülkede bu sorun günümüzde bile hala aşılamamıştır. Kadın çalışan sayılarına baktığımızda da dünyanın pek çok ülkesinden önde olduğumuzu görüyoruz. Akademideki kadın çalışan sayımız Avrupa ülkelerinin bile üzerindedir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM), Antalya Valiliği, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ortaklaşa düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program açılışında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplum bu dönemde kadın hakları, kadınların sosyal hayattaki yeri, kadın çalışmaları gibi konular üzerinde duruyor. Bizler toplum olarak kadınlarına çok değer veren bir kültürün sahibiyiz. Örneğin dünyanın pek çok dilinde zamirlerde ayrım varken Türkçede böyle bir ayrım yoktur. Cinsiyetçi bir yaklaşımı benimsemeyen bir geleneğimiz vardır. Son zamanlarda maalesef cinsiyetçi bir bakış açısı bizim toplumumuza yabancı bir anlayış olarak sokuşturulmaya çalışılıyor. Buna rağmen Türkiye hala bu konuda dünyanın pek çok ülkesinin önünde yer almaktadır. Bizim toplumumuzda her zaman eşit işe eşit ücret anlayışı hakim olmuştur. Oysa pek çok ülkede bu sorun günümüzde bile hala aşılamamıştır. Kadın çalışan sayılarına baktığımızda da dünyanın pek çok ülkesinden önde olduğumuzu görüyoruz. Örneğin akademideki kadın çalışan sayımız Avrupa ülkelerinin bile üzerindedir. Öğretmenlik ve sağlık çalışanlarında da benzer durum mevcuttur" şeklinde konuştu.

Geçmişten günümüze kazanımlar konuşuldu

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli'ne konuşmacı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Av. Özge Aydiş Toy, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Tuba Birinci Uzun, Antalya Barosu Yön. Kurulu Üyesi Av. Seray Yörük katıldı. Panelde Türkiye tarihinde geçmişten günümüze kadınların elde ettikleri kazanımlar, kadın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Panelin gerçekleştirildiği etkinlikte, gençlere ilham veren başarı hikayelerine sahip kadınların hayat hikayelerinden kesitler sunan video gösterimleri gerçekleştirilirken örnek kadınlara plaket takdimi de yapıldı. Ayrıca etkinlik boyunca işitme engelliler için işaret dili ile de anlatımlar gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Evren İmre, KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Yüzyılında Kadın Hakları Paneli'ne katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin: Türkiye cinsiyetçi yaklaşımı benimsemeyen bir geleneğe sahip - Son Dakika

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