Tuzla'daki Usulsüz Fabrika Mahalle Sakinlerini Mağdur Ediyor - Son Dakika
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Tuzla'daki Usulsüz Fabrika Mahalle Sakinlerini Mağdur Ediyor

Tuzla\'daki Usulsüz Fabrika Mahalle Sakinlerini Mağdur Ediyor

Tuzla'nın Mescit Mahallesi'nde, önceden mühürlenen bir yapının yerine usulsüz çelik konstrüksiyon fabrikanın inşa edilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Suların evlerine zarar verdiğini belirten mahalleli, yetkililerden çözüm bekliyor.

14.01.2025 11:50  Güncelleme: 11:55
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Tuzla'da önceki dönem belediye tarafından mühürlenen yapının yerine usulsüz şekilde çelik konstrüksiyon fabrika yapıldığı öne sürüldü. Fabrikanın giderleri nedeniyle oluşan su birikintilerinin evlerine zarar verdiğini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

Tuzla'nın Mescit Mahallesi'nde, geçmiş dönem belediyesi tarafından mühürlenmiş olan ahşap yapının yıkılarak yerine usulsüz şekilde çelik konstrüksiyon fabrikanın inşa edilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Fabrikadan kaynaklanan su giderleri mahallede su birikintilerine yol açarken, bu durumun evlerinin temellerine zarar verdiğini öne süren mahalle sakinleri, çözüm bulmak için yetkililere defalarca başvurdu ancak bir sonuç alamadı.

"Usulsüz yapılar konut bölgesine yapıldı"

Mahalle sakinlerinden Harun Akman, konut arazisi olan bölgede bulunan söz konusu yapının usulsüz olduğunu belirterek, "Burada usulsüz yapılar, kaçak yapılar gerçekleşti. Konut arazisi bölgesine fabrikalar yapıldı. Bunların suları çatıdan bu araziye doluyor, ardından evimizin dibine ulaşıyor. Belediyeye defalarca müracaat ettik. Geçmiş dönemdeki belediye bu yapıyı mühürledi ancak mühürlü yapının üzerine çalışma devam etti" dedi.

Tuzla Belediyesi'ne ve ilgili mercilere yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını belirten Akman, "Belediyeye müracaat ettiğimizde hiçbir şekilde ilgilenmediler. Şuraya bir kanal açtılar. Bu kanalın hiçbir şekilde faydası olmadığı gibi içinde su birikiyor. Yetkililerin bir an önce gelip bu konuya el atmalarını istiyoruz. CİMER'e şikayetlerimiz oldu. Onlar belediyeye ilettiler. Fakat belediyeden gelen zabıtalar bakıp gittiler. Bize, 'mühürledik, ceza işlemi uyguladık' dediler. Yıkım işlemi başlatacağız dedikleri halde yıkım gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Mahalleli yetkililerden çözüm bekliyor

Akman söz konusu alanda oluşan gürültü ve görüntü kirliliğine dikkat çekerek, "15-20 gün içinde bu çelik konstrüksiyon fabrika dikildi. Gece gürültüden uyuyamıyoruz. Biz evimizin vergisini ödüyorsak, bu pisliğin buradan kalkmasını, buranın temizlenmesini, suyun giderilmesini ve altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla'daki Usulsüz Fabrika Mahalle Sakinlerini Mağdur Ediyor - Son Dakika

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