TZOB Başkanı: Süt hayvanlarının kesime gitmesi sektörü olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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TZOB Başkanı: Süt hayvanlarının kesime gitmesi sektörü olumsuz etkiliyor

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, süt hayvanlarının kesime gitmesinin sektörü tehdit ettiğini belirterek, süt üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bayraktar, hayvancılık sektöründe göçmen işçilerin önemine dikkat çekerek, süt sektörünün üretici bazında desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

01.09.2024 14:14
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(EDİRNE) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, süt hayvanlarının kesime gittiğini belirterek, "Bugün sanayici şunu görmüyor. Aslında kendi ayağına sıkıyor. Kaynağı kurutuyor. İnsanlar hayvanlarını kesmeye başladılar. Yarın süt hayvanı bulamadığınızda ne olacak? Fiyatlar patlayacak, belki süt bulamadığınızda tesisleriniz tam kapasite çalışamayacak" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, bugün Edirne'nin Avarız köyünde üreticilerle bir araya geldi. Kahvehanede üreticilerin sorunlarını dinleyen Bayraktar, çiftçilerle çay içti. Bayraktar, süt üreticisinin zorda olduğunu belirterek desteklenmesi gerektiğini söyledi. Köylerden göç olduğunu ifade eden Bayraktar, Afganistan uyruklu vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvan bakıcılığı yaptığını belirtti.

"Adam asgari ücreti buldu mu kaçıyor"

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Köylerin sosyoekonomik yapısına baktığımızda, gençleri nasıl tutacağız kırsalda. Şehirde ne varsa köyde yok ki. Sosyoekonomik yapısı buna müsait değil. Çiftçimiz 7 bin lirayı ödeyemiyor ama gençlerinkini ödeyin.  Sosyal Güvenlik primi olan 7 bin lirayı ödediğiniz için adam köyünde kalır. Bugün Afganlılar olmasa Türkiye'de hayvancılık bitti. Göçmenler olmasa, tarımda istihdam problemimiz var. Bu insanlar demografik yapıyı bozuyorlar. Vatandaş rahatsız falan işte o taraftan doğru bir taraftan da Afganlar olmasa Türkiye'de hayvancılık bitti. Gençler yok, gidiyor. Adam asgari ücreti buldu mu kaçıyor. 'Hiç olmazsa sigortam ödeniyor' diyor.

"Süt sektörünün üretici bazında desteğe ihtiyacı var"

Bugün sanayici şunu görmüyor. Aslında kendi ayağına sıkıyor. Kaynağı kurutuyor. Öyle zaman gelecek insanlar hayvanlarını kesmeye başladılar. Bana bu bilgiler geliyor. Yarın süt hayvanı bulamadığınızda ne olacak? Fiyatlar patlayacak, belki süt bulamadığınızda tesisleriniz tam kapasite çalışamayacak. Bugün kazandığınız parayı belki kazanamayacaksınız. Zaman zaman bir araya gelmemiz lazım. Şu an süt sektörünün üretici bazında desteğe ihtiyacı var. Bu şekilde bu işi götüremezler bu net. Hayvan kesilmeye başladı. Bu ne demek; 'Ben bari hayvanı satayım, 3 kuruş cebime koyayım' diyor. Sütten para kazanamayan adam ne yapsın. Borcunu ödeyecek. Bu manada çok sıkıntı var."

TZOB Başkanı: Süt hayvanlarının kesime gitmesi sektörü olumsuz etkiliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TZOB Başkanı: Süt hayvanlarının kesime gitmesi sektörü olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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