Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri Başladı

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmeleri İstanbul'da başladı. Putin ve Trump zirvesi bekleniyor.

16.05.2025 15:46
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Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Ukrayna ile Rusya arasında üç yıl aradan sonra ilk doğrudan barış görüşmeleri İstanbul'da başladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ukrayna konusunda bir zirve yapılmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirtti. Peskov, "Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna krizinin çözüm süreci için son derece önemli" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı ve aynı zamanda müzakere heyetinin başkanı olan Rustem Umerov, barışın ancak Rusya'nın 30 günlük ateşkese onay vermesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Umerov ayrıca, kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesi ve savaş esirlerinin takasının da şart olduğunu Facebook hesabından açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalıştığını duyurdu. Yaptırımlar arasında Kuzey Akım 1 ve 2'ye yönelik önlemler, Rusya'nın "gölge filosundaki" yeni gemilerin listelenmesi, petrol fiyat sınırının düşürülmesi ve Rus finans sektörüne yönelik yeni kısıtlamalar bulunuyor.

Kardinal Devlet Sekreteri Pietro Parolin, Papa Leo XIV'ün Ukrayna savaşı için sunduğu arabuluculuk teklifini detaylandırdı. "Tarafların bir araya gelmesi için Vatikan ev sahipliği yapmaya hazır" diyen Parolin, tarafların birbirlerinin gözlerinin içine bakmasının önemine dikkati çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ukrayna konusunda bir zirve yapılmasının "kaçınılmaz" olduğunu belirterek, "Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna krizinin çözüm süreci için son derece önemli" ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın görüşmelere düşük seviyede katılımını eleştirerek, "Putin büyük bir hata yapıyor. Top şimdi onun sahasında" dedi. ABD Başkanı Trump'ın müzakerelerdeki liderlik rolünü öven Rutte, Avrupa Birliği Dışişleri Temsilcisi Kaja Kallas'ın ise "Putin barış istemiyor, sadece oyun oynuyor" şeklindeki sözlerine de destek verdi.

Öte yandan, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Andriy Yermak, ABD temsilcisi Keith Kellogg ve Fransa, Almanya ile İngiltere'den üst düzey danışmanlarla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu. Görüşmelere, Ukrayna adına Dışişleri Bakanı Andrij Sybiha ve Savunma Bakanı Rustem Umerov da katıldı.

Kaynak: ANKA

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