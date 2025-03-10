Ulaş Köyü\'nde İmece Usulü İftar

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ulaş köyünde imece usulü iftar yapıldı.

Ulaş köyünün muhtarı Mahperiye Apaydın'ın öncülüğünde yapılan iftarda konuklara yöresel yüzük çorbası, kuru fasulye ve döğme pilavı ikram edildi. İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın da katıldığı iftar, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Okunan ezan ve yapılan duanın ardından vatandaşlar oruçlarını açtı. Muhtar Apaydın, köylüler olarak iftar programı hazırladıklarını, kendi aralarında imece usulünün en güzel örneğini sergilediklerini söyledi.

Müftü Akçay ise, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu, Ulaş köyünde bu birliği gördüğünü belirterek, beraberliğin daim olmasını diledi. Akçay, "Ramazan ayında orucu sadece midemize tutturmayacağız. Bütün bedenimizle yaşamalıyız. Müslüman güzel ahlak sahibidir. İyilikleri çoğaltalım. Bu güzel iftarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN