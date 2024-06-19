Ulaştırma Bakanı, otonom dron koridoru için çalışmalar başlattıklarını açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otonom dron koridoru için çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Avrupa'nın sayılı otonom dron koridorunu hayata geçirerek İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçmekle kalmayacağız, takip ve trafik yönetim sistemini de getireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronlara özel bir hava koridoru oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Dronlar için güvenli hava sahasını oluşturacağız"

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı toplam 1 Milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 insansız hava aracı için, bakanlık olarak temel hedeflerinin ulaşımın her modunda güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergahlar ve yollar oluşturuyorsak, dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı oldukça artan İHA ve dronlar için de şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturacağız. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek dronlar için güvenli hava sahasını oluşturacağız."

"Özel yaşamın gizliliğini korumaya çalışıyoruz"

Birçok ülkenin, insansız hava araçları konusunda yeni düzenlemeler hazırlamaya başladığına da değinen Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Sivil Havacılıkta önemli bir alan oluşturan insansız hava araçlarına ve dronlar dair farklı kullanım türleri görüyoruz. Askeri, güvenlik, istihbarat, tarım, kargo, gümrük işlemleri, orman yangınlarıyla mücadele, sivil ve ticari uçuşlara kadara farklı amaçlarda kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Biz ise yerli ve milli teknolojilerle getireceğimiz yeni sistem ile uygunsuz uçuşların önüne geçip, hassas bölgelerde hem güvenlik zafiyeti oluşmamasını hem de özel yaşamın gizliliğini korumayı da planlıyoruz. Sadece bununla sınırlı değil elbette, bununla birlikte getireceğimiz sistem ile erişilebilir, verimli ve çevre dostu dijital bir uygulama ile operatörler mobil uygulamalar üzerinden uçuş izni alma ve hava sahası bilgilerini görme gibi imkanlara ulaşabilecek."

"Trafik yönetimi ve uçuş izinleri emniyetli bir şekilde gerçekleşecek"

Bir kontrol mekanizması ihtiyacının tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve dronlar için de gerekliliğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz yeni sivil havacılık modelleri üzerinde çalışmalar yapıyor. İHA ve dronlar için takip ve trafik yönetim sistemimiz İHA'ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacak. Dronlar sistem bilgileri, konum, irtifa, hız, pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıt altına alınacak. Bu sayede trafik yönetimi ve uçuş izinleri tek bir merkezden hızlı, kolay, emniyetli bir şekilde gerçekleşecek."

Bakan Uraloğlu, ayrıca belirlenen güzergahlarda dronlar arıza, pil bitmesi ya da olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı da güzergah üzerinde tamir istasyonları kurmayı planladıklarının altını çizdi. - ANKARA