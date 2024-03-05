Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Dilucu-Iğdır-Kars Hattı\'nın inşaatına bu sene başlanacağını açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zengezur'un devamı Dilucu-Iğdır- Kars Hattı'na bu sene inşallah kazmayı vuracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı'nın ne zaman açılacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Uraloğlu, "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı'nı muhtemelen 10 Mart'ta açacağız. Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde açacağız. Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'ni bu ay içerisinde açacağız" diye konuştu.

"Çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje"

Kalkınma Yolu ile ilgili soruyu yanıtlayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Kalkınma Yolu ilgili Irak'la görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde görüşülüp hızlandırılacak. Her düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor. İyi ilerliyor. Zengezur'un devamı Dilucu-Iğdır-Kars Hattı'na bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Oranın ihalesini yapmıştık. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta Koridor'un bir parçası burası. Orta Koridor Doğu Batı, Kalkınma Yolu Kuzey-Güney hattı." - ANKARA