Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile İstanbul'da bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile İstanbul\'da bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi ile İstanbul'da yaptıkları görüşmede Kalkınma Yolu Projesi'ni ve iki ülke arasındaki iş birliklerini ele aldıklarını belirtti. Uraloğlu, projenin Avrupa ve Asya pazarları ile bağlantıyı sağlayacağını ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ulaştırma alanındaki iş birliklerini de ele aldıklarını söyledi.

28.04.2024 11:42  Güncelleme: 12:00
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile İstanbul'da bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi ile İstanbul'da yaptıkları görüşmede Kalkınma Yolu Projesi'ni ve iki ülke arasındaki iş birliklerini ele aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Irak'ta imzalanan dörtlü mutabakatın ardından görüşmelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İlerleyen süreçte yapacağımız dörtlü bakanlar zirvesinden önce ülkemizi ziyaret eden mevkidaşım Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile İstanbul'da bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Kalkınma Yolu ve iki ülke arasındaki iş birliğine dair atılacak adımları ele aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Bin Hassan Al Suwaidi ile Kalkınma Yolu Projesi'ni verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Irak ziyaretinde imzaladığımız dörtlü mutabakatın ardından BAE'li mevkidaşım ile bir araya gelerek Kalkınma Yolu konusunda ülkelerimizin yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

"Bu proje Avrupa ve Asya pazarları ile bağlantıyı sağlayacak"

Türkiye'nin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin stratejik konumları gereği bu projeden daha üst seviyede verim elde etmesi için yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri de Kalkınma Yolu Projesi'ni çok önemsiyor. Bu proje Avrupa ve Asya pazarları ile bağlantıyı sağlayacak en ekonomik, en güvenli ve en verimli yol" ifadelerini kullandı.

"4'lü bakanlar zirvesi yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçtiğimiz günlerde Irak'ta Kalkınma Yolu projesine yönelik Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak ile 4'lü mutabakat imzaladıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu şu şekilde devam etti:

"Irak ile uzun zamandır proje ile ilgili görüşüyorduk. İmzaladığımız mutabakat ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da bu işin içerisine dahil oldu. Birleşik Arap Emirlikleri de hem bu projenin finansmanı hem yük temini hem de işletilmesi konusunda büyük katkılar sağlayacak. Bu anlamda mevkidaşım ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Katarlı mevkidaşlarım ile 4'lü bakanlar zirvesi yapacağız. Kalkınma Yolu projesinde güç birliğimizi sürdüreceğiz."

"Küresel ölçekte atacağımız adımlarla kazan kazan anlayışı çerçevesinde iş imkanlarını konuştuk"

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ulaştırma alanındaki iş birliklerini ve yeni iş imkanlarını ele aldıklarını da ifade eden Uraloğlu, "Mevkidaşım ile küresel ölçekte atacağımız adımlarla kazan kazan anlayışı çerçevesinde iş imkanlarını konuştuk. İki ülke arasında ekonomik ve ticari anlamda atılacak adımları, karşılıklı ticaretin çeşitlendirilmesi ve potansiyel iş birliklerini etraflıca ele aldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika

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