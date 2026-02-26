Uluabat Gölü Valide Sultan Camisi'ni Tehdit Ediyor - Son Dakika
Uluabat Gölü Valide Sultan Camisi'ni Tehdit Ediyor

Uluabat Gölü Valide Sultan Camisi\'ni Tehdit Ediyor
26.02.2026 10:08
Uluabat Gölü'ndeki su seviyesi, tarihi camiyi tehdit eden ciddi taşkınlara neden oldu.

Uluabat Gölü'nün suları Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat Mahallesi'ndeki 625 yıllık Valide Sultan Camisi'ni tehdit ediyor.

Bursa merkez ile ilçeleri şubat ayında son yılların en iyi yağışını aldı. Uzun yıllar şubat ayı ortalaması metrekareye yaklaşık 75 kilogram olan Bursa'da bu yılın aynı ayının henüz 25'i olmasına rağmen 105 kilogram yağış düştü. Karacabey'e de yaklaşık 100 kilogram yağış oldu.

Uludağ'da ise erimeler yaşansa da bugün itibarıyla kar kalınlığı 168 santimetreye ulaştı.

Yağışlar ve Uludağ eteklerindeki karların erimesinin etkisiyle Uluabat Gölü'nün su seviyesi metrelerce yükseldi, kapladığı alan genişledi.

Gölün sularını Marmara Denizi'ne ulaştıran Çapraz Çayı da son yılların en dolu haliyle akışını sürdürürken yaşanan taşkınlar Uluabat Mahallesi'ndeki 625 yıllık Valide Sultan Camisi'ni tehdit ediyor.

Uluabat Mahallesi Muhtarı Ramazan Hamamcı, Valide Sultan Camisi'nin Orhangazi'nin annesi adına yapılan 625 yıllık bir geçmişi bulunduğunu belirterek, "Bursa'daki Orhan Gazi Cami'nin artan taşlarından yapılmış tarihi bir mekan. Gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Doğduğundan beri Uluabat Gölü'nün suyunu taşıyan denize çayda bu kadar su görmediğini anlatan Hamamcı, şunları söyledi:

"Su taşkınları çok oldu. Tarım alanları su altında kaldı. Tarihi caminin bahçe kısmından girişi su nedeniyle kapandı. Sular merdivenin ikinci basamağına kadar çıktı. 625 yıllık cami bile tarihinde böyle bir duruma nadir şahit olmuştur. Az daha yükselse cami içine girecek su. Yağışlar sürerse çayın daha fazla yükselmesinden taşmasından korkuyoruz. Camiyi üst taraftan giriş yapılıyor."

Yaz aylarında cemaatin gölgesinde oturum namaz vaktiğini bekleği ağaçların bile sular altında kaldığını anlatan Hamamcı, "Göl suyu çok yüksek. Yağışlar sürerse daha da yükselir. Su artık boğaza akmaya başladı şimdilik sorun yok gibi. Bağaz tarafından su gelirse o zaman durum kötüleşebilir." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

