Ümraniye\'de Engelsiz Spor Merkezi Açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete açılan Engelsiz Spor Merkezi, özel gereksinimli bireylerin hem fiziksel gelişimini hem de sosyal uyumunu desteklemeyi amaçlıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yer alan Merkez, 3 yaş ve üzeri bireyler için çeşitli eğitim programları sunuyor.

Alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı merkezde aynı zamanda psikolog ve fizik tedavi uzmanları da bulunuyor. Eğitimler, bireylerin hem bedensel hem de sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik planlanıyor.

Engelsiz Spor Merkezi'nin kapıları yalnızca Ümraniye'de yaşayanlara değil, destek ihtiyacı duyan herkese açık. Beş farklı branşta hizmet veren eğitimler arasında yüzme, temel hareket eğitimi, grup hareket eğitimi, ritim ve dans ile oyun ve etkinlik atölyeleri yer alıyor.

Yüzme derslerinde "anne-çocuk" ve "baba-çocuk" seanslarıyla aile içi bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Birebir verilen temel hareket eğitimlerinde ise çocukların motor becerileri ve denge kontrolü üzerine yoğunlaşılıyor.

Akran iletişimini destekleyen Grup Hareket Eğitimleri, 4 kişilik küçük gruplar halinde yapılıyor. Oyun ve etkinlik atölyeleri ise paylaşma, iş birliği ve grup çalışması gibi sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Merkezde 14 yaş ve üzeri bireyler için oluşturulan yetişkin gruplarında da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu gruplarda günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik akıl oyunları, el sanatları, görsel sanatlar ve grup aktiviteleri yer alıyor.

Ritim ve dans eğitimleri de programda önemli bir yer tutuyor. Yaş gruplarına göre planlanan bu derslerde ritim duygusu, taklit, sıralama ve yön kavramı gibi konulara odaklanılıyor.

Engelsiz Spor Merkezi'nde yalnızca öğrencilere değil, ailelerine de hizmet veriliyor. Eğitim süresince çocuklarını bekleyen veliler için düzenlenen pilates seansları sayesinde hem sağlıklı yaşam destekleniyor hem de bekleme süreci daha verimli hale getiriliyor. - İSTANBUL