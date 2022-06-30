Ümraniye'de "Gençlik Buluşması" programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ümraniye'de "Gençlik Buluşması" programı gerçekleştirildi

30.06.2022 09:01
Ümraniye'de "Gençlik Buluşması" programı gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi'nin Ümraniyeli gençlere yönelik başlattığı "Gençlik Buluşmaları" çalışmalarına devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi'nin Ümraniyeli gençlere yönelik başlattığı "Gençlik Buluşmaları" çalışmalarına devam ediyor. Çok sayıda Ümraniyeli gencin bir araya geldiği buluşmada gerçekleşen konserde şarkılarla doyasıya eğlendi. Program'da Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Ümraniyeli gençlerle bir araya gelerek sohbet ederek gençlerin sorularını yanıtladı.

Ümraniye Belediyesi'nin Ümraniyeli gençlere yönelik başlattığı "Gençlik Buluşmaları" hız kesmeden devam ediyor. Ümraniye Belediye binası bahçesinde kurulan sahnede gerçekleşen konserde gençler doyasıya eğlendi. Konserde Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi hocaları sahne alırken çok sayıda gençler müzisyenlere alkışlarıyla eşlik etti. Programda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve gençlerin sorularını yanıtladı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Görüyorsunuz Ümraniye'de her şey bir başka. Bu meydanda ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Artık burada her hafta bir etkinlikle karşı karşıya olacağız gençlerle birlikte. Bunun ilk Sayın İl Başkanımız Osman beyle birlikte inşallah gençlerimizle, onların dertleriyle, onların muhabbetleriyle onları tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak, beraberce muhabbet edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Gençlere bakarak hem neşemizi hem sevgiyi hem kardeşliği hem de Türkiye'nin geleceğini birlikte konuşacağız, yaşayacağız. Gençlerimizi seviyoruz. Onlar sadece ülkemizin geleceği değil aynı zamanda da bugünü diyoruz. Ümraniyemizde, belediyemizin hemen meydanımızda gençlerimize dönük hem kültürel hem sanatsal hem de tecrübe paylaşımı programlarının olmasını çok önemli buluyorum, tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İsmet Yıldırım, Ümraniye, İstanbul, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye'de 'Gençlik Buluşması' programı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de "Gençlik Buluşması" programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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