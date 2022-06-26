Ünlü şair ve mütefekkir Alaattin Özdenören mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Ünlü şair ve mütefekkir Alaattin Özdenören mezarı başında anıldı

26.06.2022 13:27
Ünlü şair ve mütefekkir Alaattin Özdenören mezarı başında anıldı

Balıkesir'de 19 yıl önce hayatını kaybeden "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan şair ve mütefekkir-yazar Alaattin Özdenören mezarı başında anıldı.

Balıkesir'de 19 yıl önce hayatını kaybeden "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan şair ve mütefekkir-yazar Alaattin Özdenören mezarı başında anıldı.

Balıkesir Turizm ve İl Kültür Müdürlüğü tarafından Başçeşme Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, İl Müftüsü Celal Sürgeç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, İl Halk Kütüphanesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Müftülüğü çalışanları ve Özdenören'in sevenleri katıldı. Mezarı başında dualar ve şiirleri ile anılan Özdenören'in yazarlığı ve şairliği ve Yedi Güzel Adam ile ilgili anıları sevenleri tarafından paylaşıldı. Mezarı başında Özdeören'in "Gülüm gülüm, Bu kentin koynuna girdiğim günden beri, Cebimde ölümüm. Avuç avuç dağıtırım insanlara, Bir türlü tükenmez ölümüm" şiiri okundu.

Alaeddin Özdenören kimdir

Alaeddin Özdenören, 20 Mayıs 1940 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 26 Haziran 2003 tarihinde Balıkesir'de vefat eden şair ve yazar Alaattin Özdenören, Yedi Güzel Adam'dan biri olarak tanınıyor. Rasim Özdenören'in ikiz kardeşi olan Özdenören'in eserleri ise şöyle:

"Güneş Donanması (1974) (Şiir), İnsan ve İslam (1982)(Deneme), Batılılaşma Üzerine (1983)(Deneme), Devlet ve İnsan (1986)(Deneme), Yakın Çağ Batı Dünyası ve Türkiye'ye Yansımaları (1986)(Deneme), Yalnızlık Gide Gide (1996)(Şiir), Şiirin Geçitleri (1996)(İnceleme), Şiirler 1975-1999 (1999)(Şiir), Unutulmuşluklar (1999)(Hatıra), Bütün Şiirler (2002) (Şiir), Açılı/yorum (2004)(Deneme)" - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlü şair ve mütefekkir Alaattin Özdenören mezarı başında anıldı - Son Dakika

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