Ordu'nun Ünye ilçesinde çim biçme çalışması yaptığı sırada kaldırımda içerisinde yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası bulunan kadın çantası bulan temizlik işçisi, sergilediği dürüst davranışla takdir topladı. İşçi, bulduğu çantayı yetkililere teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı.

Ünye'de temizlik işçisi olarak görev yapan Mahmut Kafa, 16 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Sami Soysal Caddesi'nde çim biçme çalışması yaptığı sırada kaldırımda bir kadın çantası buldu. Çantanın içerisinde yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası bulunduğunu fark eden Kafa, vakit kaybetmeden durumu amirlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, çantadaki para ve ziynet eşyalarını tutanakla kayıt altına alarak teslim aldı.

Yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda çantanın Cemile Aydın'a ait olduğu belirlendi. Eşi Ali Aydın ile birlikte Zabıta Müdürlüğü'ne gelen Aydın, kaybettiği çantasını içerisindeki eşyalar eksiksiz şekilde teslim aldı.

Çantalarına kavuşmanın sevincini yaşayan Aydın çifti, sergilediği dürüst davranış nedeniyle Mahmut Kafa'ya teşekkür etti.