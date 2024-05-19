Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Sıfır Maliyetle Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Sıfır Maliyetle Gerçekleştirildi

Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Sıfır Maliyetle Gerçekleştirildi

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali, sponsorlar ve alınan destekler sayesinde hiçbir maliyet olmadan gerçekleştirildi. Festivalde yer alan sanatçılar da sıfır maliyetle sahne aldı. Belediye Başkanı, festivalin belediyeden tek bir lira alınmadan yapıldığını belirtti.

19.05.2024 07:27  Güncelleme: 07:28
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DENİZLİ (İHA) – Uşak Belediyesi tarafından hazırlanan Gençlik Festivali, sponsorlar ve alınan destekler ile hiçbir maliyet olmadan yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Uşak Belediyesi bünyesinde hazırlanan Atapark'ta Gençlik Festivali'nin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Özkan Yalım, 18 Mayıs itibariyle festivalde yer alan sanatçıların, sıfır maliyetle sahne alacaklarını belirtti. Başkan Yalım, sözlerine şöyle devam etti: "Uşak Belediye Başkanı seçilmeden önce nasıl sanatçılara verilen gereksiz paraları eleştirdiysem, şimdi de aynı noktadayım. Değişen hiçbir şey olmadı" Alınan destekler ve sponsorlarla gerçekleştirilen festivalin, belediyeden tek bir lira alınmadan yapıldığına dikkat çeken Başkan Yalım, eleştirenlere de cevap verdi.

"Birkaç kişi bizleri eleştirmiş" diye konuşan Başkan Yalım; "Başkan değişti, fikir değişmedi diye sanatçı getirmeye, festival yapmaya devam demişler. Biz festivalleri yapmayacağız, kutlamalara katılmayacağız demedik" diyerek yapılacak olan Tarhana Festivali ile ilgili detayları da paylaştı.

"Mayısın ilk haftası meclis ile yaptığımız toplantıda alınan kararla her yıl Temmuz'un üçüncü haftası Tarhana Festivali'ni kutlayarak yerel ürünleri sergileyeceğiz" diyen Yalım, "O festivalde de aynı şekilde yerel sanatçılarımızı sıfır maliyetle, sponsorlarımızla yapacağız. Hem Uşak'ın tanıtımıyla ilgili hem de Uşağın tanıtımıyla gereken çalışmaları yapıyoruz" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Sıfır Maliyetle Gerçekleştirildi - Son Dakika

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