Uşak'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Uşak'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Uşak'ta 5.8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla arama-kurtarma tatbikatı yapıldı, başarıyla tamamlandı.

13.10.2024 18:30
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Uşak'ta Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre merkez üssü Banaz ilçesi Çamsu köyü olan 5.8 büyüklüğündeki Banaz, Eşme ve Uşak'ın etkilendiği depremde yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışması yapıldı.

Uşak'ta 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında afetlere ve acil durumlara hazırlık amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müdahale tatbikatlarının planlama ve icrasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik doğrultusunda Uşak'ta deprem saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında İl Afet ve Koordinasyon Kurulu üyeleri İl AFAD Merkezi'nde toplandı. Senaryo gereği Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Çamsu köyünde saat 06.55'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali Aktaş, senaryo gereği gerçekleşen depremde İl AFAD Merkezi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Aktaş, ardından Banaz ilçesinde iki enkazı ziyaret ederek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "36 saat olarak planlanan tatbikat senaryosunun ilk 4 saati gerçek zamanlı, kalan kısmı ise zaman atlamalı yani hızlandırılmış olarak icra edilmiştir. Enjeksiyon olarak ifade edilen 54 olaya müdahale edilmekle birlikte tatbikat esnasında ayrıca 12 canlı enjeksiyon da başarıyla tamamlanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda yer alan 23 afet grubunun ana ve destek çözüm ortakları, 182 araç ve 761 personelimiz senaryonun ilk dakikasından itibaren sahada görev almıştır" dedi.

Aktaş, tatbikatın sadece Uşak'ta bulunan imkanlarla yapıldığını belirterek, "Seviye 1 olarak nitelendirdiğimiz, diğer illerden takviye almaksızın tamamen ilimizin imkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatla yalnızca deprem değil, depreme bağlı olarak gelişen yangın, kaya düşmesi, artçı deprem, iletişim aksaklıları, trafik ve hastanelerdeki yoğunluk gibi konularda da ilimizin kapasitesini birçok yönden test etme fırsatı bulduk" dedi.

Vali Aktaş, tatbikatların her an bir afetle karşılaşabilecekmiş gibi hazırlıklı olmanın ve muhtemel felaketler karşısında daha az kayıpla sürecin atlanmasına katkı sağladığını ifade ederek, "Afeti önleyemeyiz ama afetlere hazırlıklı olabiliriz. Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığıdır bilinciyle hareket ederek gerçekleştirdiğimiz tatbikatın başarıyla icra edilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

AFAD gönüllülerinin tatbikatta enkaz altında kalan yaralıların yakınlarını canladırması ise gerçeğini aratmadı. Enkaz altındaki yaralıları kurtarma, yangın söndürme, yaralıların ambulanslarla hastaneye götürülmesi işlemlerinin yapıldığı tatbikat, başarıyla tamamlandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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