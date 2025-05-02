Uşak'ta Sağanak ve Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü - Son Dakika
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Uşak'ta Sağanak ve Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve ardından yağan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağışlar, yolları göle çevirirken, dolu birçok tarlaya zarar verdi.

02.05.2025 19:23
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Uşak'ta sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

UŞAK - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde sağanak yağış ardından yağan dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısı yaptığı Uşak'ta yağış Sivaslı ilçesinde öğleden sonra başladı. Kısa sürede etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, sağanak yağış ardından yağan dolu ise sokaklar ve tarlaları beyaza bürüdü.

İhbarlar üzerine dolu yağışı yoğun olan sokaklara Sivaslı Belediyesi'ne ait iş makineleri yönlendirildi. Bazı bölgelerde dolu yağışı 10 cm ulaşırken, iş makineleri yollardaki doluyu küredi.

Sürücüler, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise evlerini ve işyerlerini su basmaması için önlem aldı.

Öte yandan, dolu yağışı nedeniyle bazı tarlalarda ekili olan ürünler zarar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta Sağanak ve Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü - Son Dakika

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