Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Dinlenmenin Önemi - Son Dakika
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Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Dinlenmenin Önemi

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Bursa'da uzman, üst solunum yolu enfeksiyonlarında dinlenmenin en etkili tedavi olduğunu belirtti.

13.02.2025 14:56
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Üst solunum yolu enfeksiyonlarında kesin tedavi dinlenmek

BURSA - Üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarında serum ya da iğne tedavisinin fayda sağlamadığına dikkat çeken Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Cengizhan Keski, kesin tedavinin dinlenmek olduğunun altını çizdi.

Kış aylarında kapalı ortamlar ve toplu taşıma araçları ile birlikte viral enfeksiyonların insanlarda grip ve soğuk algınlığına neden olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Keski, "Bu yüzden korunma olarak bulunduğunuz ortamlarda ellerinizi çok sık yıkamanız gerekmektedir. Sonuçta virüsler ellerimiz nedeniyle ağız ve burun yoluyla hastalığa neden olmaktadır. İki yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler bu konuda risk grubundadır. Bununla birlikte diyabet hastaları, kalp hastaları, kalp yetmezliği hastaları ve kanser hastaları gribal enfeksiyona daha yatkınlardır" dedi.

Aile hekimine başvurun

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının 2 ile 7 gün arasında kendi kendine geçirilen enfeksiyonlar olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Keski, "Hastanın 5 günden sonra şikayetleri azalmıyorsa, giderek artıyorsa, iki yaş altı ya da 65 yaş üstü bireyse, ek bir hastalığı varsa bir sağlık kurumuna başvurabilir. Bu sağlık kuruluşu ilk etapta acil servisler değil daha çok aile hekimleri olmalıdır. Serum ya da iğne hastaya fayda sağlamamaktadır. Bunları ağız yoluyla almak hastaya daha çok fayda sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Üst solunum yollarında dinlenmenin kesin tedavi olduğunu ve ekstra bir tedaviye gerek olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Keski, "Bunun yanında ağrı kesiciler, ateş düşürücüler kullanılabilir. Ayrıca narenciye ürünleri adı verilen; portakal, limon, mandalina gibi meyveler tüketilerek tedaviye yardımcı olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Dinlenmenin Önemi - Son Dakika

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