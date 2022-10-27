Duayen isim Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Duayen isim Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı

27.10.2022 14:34

97 yaşında yaşamını yitiren ünlü gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Orhan Gencebay, Selim Soydan, Ali Kırca, Erol Evgin ve Demet Akbağ gibi isimler, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Orhan Gencebay, Ali Kırca, Selim Soydan, Fatih Altaylı, Erol Evgin, Demet Akbağ, çok sayıda ünlü katıldı. Usta isim Halit Kıvanç, cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KIRCA: ALFABENİN 29 HARFİYLE 29 KUŞAĞA DOKUNDU

Törene katılan ünlü haber spikeri Ali Kırca, "Üzgünüz. Çok güzel bir hayat yaşadı. Hepimizin hayatına dokundu. Halit Kıvanç, Türkiye'de alfabenin 29 harfine, 29 kuşağa dokunabilen ve 29 kuşağı yakalayabilen biriydi. 97 yaşına kadar, uzun yaşadığı için değil, doğru yaşadığı yaşadığı için böyleydi. Biz onunla çok şey paylaştık. Ben 11 yaşındayken yaşadığım şehir Akşehir'e kitap imzalamaya gelmişti, ilk kitap imzalattığım insandı. O kitap şimdi yok ama o kitapta yazdıkları, yaşattıkları, sonra bize bıraktıkları ve dostluğundan kalan mirasın terekeleri yüreğimde yaşıyor. İyi ki vardı. Doğrularıyla vardı" dedi.

Usta isim Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor

EROL EVGİN: TÜRK HALKININ KALBİNDEKİ YERİ FARKLI

Halit Kıvanç'la olan hatıralarından bahseden ünlü sanatçı Erol Evgin, "Halit Ağabeyimiz bir ulu çınardı. Sanat, spor dünyasında ve Türk halkının kalbinde çok başka bir yeri vardı. Çok büyük bir kayıp. Çok anılarımız var. 'Seni ilk kez ben sundum' diye hatırlatırdı bana. Biz 2005 yılında Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Ben telefon ettim, o zaman Bodrum'daydı. Halit Ağabey, senin için bir gece yapmak istiyoruz deyince 'ben gelir katılırım' dedi. 'Halit Ağabey, biz senin için gece' yapacağız deyince, sustu. 'Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım' demişti. Lütfi Kırdar Salonu'nda bütün sanatçıların katılımıyla müthiş bir gece yapmıştık. Ona uzun yılların karşılığı olarak teşekkürlerimizi sunmuştuk. Nurlar içinde uyusun, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.Ünlü oyuncu Demet Akbağ ise, "Bende yeri çok ayrıdır, Türkiye'nin de çok sevdiği önemli bir yüz ve insandır. Hepimizin başı sağ olsun. Bugün onu buradan uğurlayacağız" dedi.

Usta isim Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Duayen isim Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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