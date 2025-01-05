Uyuşturucu Taciri Kadın Tutuklandı

Yerel

Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşına düzenleme sinyali

MicroStrategy daha fazla Bitcoin alımı için düğmeye bastı

Teleferiğin üzerine astığı yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Ne yağmur ne çamur! Hayranları AKM\'ye akın etti

Uyuşturucu taciri kadın şüpheli yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde birçok kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli kadın şahıs polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanırken, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki G.S. isimli kadın bir şüpheliyi takibe alan narkotik ekipleri şahsın bir çok kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinden; 8 parça halinde 6,42 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.