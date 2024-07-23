Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin İYİ Parti\'den istifa etti

Yerel

(EDİRNE) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, İYİ Parti'den istifa ettiğini ve önümüzdeki günlerde CHP'ye katılacağını açıkladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Martin, partisinden istifa etti. Martin, İYİ Parti'den istifa ederek daha önce Gençlik Kolları Başkanlığını yaptığı baba ocağı CHP'ye döneceğini açıkladı. Martin açıklamasında, "Kısa süre önce İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim. İlerleyen günler de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağımı bilgilerinize sunarım" dedi.